Bisher wusste kam jemand, dass sie überhaupt liiert sind, nun wollen sie sogar heiraten: Schauspieler Alex Pettyfer hat Weihnachten um die Hand von Toni Garrn angehalten und das deutsche Topmodel sagte Ja. Wer ist der Brite, der die Ex-Freundin von Schauspieler Leonardo DiCaprio zum Altar führen will?

Pettyfer wurde im April 1990 in der Nähe von London geboren. Sein Vater ist Schauspieler Richard Pettyfer, seine Mutter Lee Robinson arbeitete als Innenarchitektin. Die Ehe der Eltern scheiterte wenige Jahre nach Alex' Geburt. Seine Mutter heiratete erneut und bekam einen zweiten Sohn, James, der sein Geld als Tennissprofi verdient. Die Erfahrungen eines Scheidungskindes teilt Alex Pettyfer mit Toni Garrn. Auch die Eltern der Deutschen sind nicht mehr zusammen, ihre Mutter ist in zweiter Ehe verheiratet.

Alex Pettyfer arbeitet wie Toni Garrn als Model

Zudem kennt Pettyfer die Branche, in der sich Toni Garrn seit über zehn Jahren bewegt: das Model-Business. Der 29-Jährige stand schon als Kind für verschiedene Kampagnen und TV-Spots vor der Kamera, später arbeitete er vor allem für das britische Traditionslabel Burberry. Garrn wurde als 14-Jährige in ihrer Heimatstadt Hamburg entdeckt und erhielt einen Exklusiv-Vertrag mit der Marke Calvin Klein - der Startschuss für ihre internationale Karriere.

Als Schauspieler war Alex Pettyfer unter anderem in der Romanverfilmung "Ich bin Nummer Vier", dem Stripper-Streifen "Magic Mike" und dem Thriller "In Time - Deine Zeit läuft ab" zu sehen. Seit dem vergangenen Jahr drehte er in Polen den Film "Warning", der dieses Jahr in die Kinos kommen soll. Während der Dreharbeiten lernte er Toni Garrn kennen, die in der Produktion einen kleinen Part übernommen hat. Das Model versucht sich seit einiger Zeit immer wieder als Schauspielerin, wirkte zum Beispiel in der deutschen Amazon-Serie "You are wanted" mit oder in dem Episodenfilm "Berlin, I Love You".

Mit diesen Frauen war Alex Pettyfer ebenfalls verlobt

Die Oscar-Verleihung im vergangenen Jahr besuchten Garrn und Pettyfer gemeinsam und auch zu ihrem Geburtstag im Juli reiste der Brite nach Deutschland. Dass sie ein Paar sind haben beide allerdings nie offiziell bestätigt - bis zu der überraschenden Verlobung an Weihnachten. "Manche Menschen heiraten ihren Freund, manche ihren Seelenverwandten. Ich habe beides", kommentierte Pettyfer auf Instagram und Garrn sprach von der "Liebe ihres Lebens".

Dabei ist sie nicht die erste Frau, der Pettyfer einen Verlobungsring angesteckt hat: Auch seine Ex-Freundinnen, das niederländische Model Marloes Horst sowie Elvis-Enkelin Riley Keough, wollte er schon heiraten, doch beide Beziehungen scheiterten.