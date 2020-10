Sie liebte Schauspieler Leonardo DiCaprio und war mit Basketballspieler Chandler Parsons liiert – geheiratet hat Model Toni Garrn jetzt den Briten Alex Pettyfer. Im sommerlichen Outfit und im kleinen Kreis in ihrer Heimatstadt Hamburg.

Ihre Trauung kommt ebenso überraschend wie die Verlobung: Das deutsche Supermodel Toni Garrn hat den britischen Schauspieler Alex Pettyfer geheiratet. Das gab das Paar auf Instagram bekannt. Beide posteten am Wochenende den identischen Schnappschuss, der sie küssend auf einer Terrasse zeigt. Beide halten ihre Hände mit den Eheringen in die Kamera. "Jetzt kannst du mich wirklich Ehefrau nennen", kommentierte Garrn ihren Beitrag und Pettyfer schrieb: "Mr & Mrs Pettyfer".

Die Bilder wurden in Garrns Heimatstadt Hamburg aufgenommen, wo die Trauung am 2. Oktober im Berner Schloss stattfand. Das Standesamt des Ortsteils Wandsbek bietet dort Trauungen im holzvertäfelten Rittersaal an. Ursprünglich soll eine große Hochzeit in Griechenland geplant gewesen sein, doch die Corona-Pandemie machte das unmöglich. Also entschieden sich Garrn und Pettyfer für die kleinere Variante im engsten Familien- und Freundeskreis.

Toni Garrn heiratet Alex Pettyfer im goldenen Kleid

Ungewöhnlich war das Brautkleid der 28-Jährigen: Sie trug eine goldene Satinrobe und dazu einen großen Strohhut, der um den Hals gebunden wurde. "Zu sommerlich bei 10 Grad?", fragte Garrn ihre Instagram-Follower in einer Story. Der 30-jährige Bräutigam kam im karierten Dreiteiler und hellblauen Hemd.

Garrn und Pettyfer hatten zum Jahreswechsel ihre Verlobung bekanntgegeben, dabei wusste bis dahin niemand offiziell, dass die beiden überhaupt zusammen sind. "An Heiligabend hat die Liebe meines Lebens mich auf einem Knie überrascht und mich gefragt, ob ich auf ewig die Seine sein möchte." An dem Tag, an dem sie sich erstmals getroffen hätten, habe er ihr Leben verändert und ihr gezeigt, "was Liebe wirklich ist". Sie könne es gar nicht erwarten, fast jeden Tag ihres Lebens mit ihm zu verbringen, schrieb Garrn damals auf Instagram. Er schwärmte: "Manche Menschen heiraten ihren Freund, manche ihren Seelenverwandten. Ich habe beides."

Für Pettyfer war das deutsche Model allerdings nicht seine erste Verlobte. Auch seine Ex-Freundinnen, das niederländische Model Marloes Horst sowie Elvis-Enkelin Riley Keough, wollte er schon heiraten, doch beide Beziehungen scheiterten. Die Liebe zu Garrn soll nun ein Leben lang halten.

