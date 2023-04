Ziemlich überraschend hat Toni Garrn verkündet, dass ihre Ehe mit Alex Pettyfer gescheitert ist. Über die Gründe wird spekuliert. Für beide ist es nicht die erste Beziehung, die öffentlichkeitswirksam in die Brüche geht.

Auf Instagram verkündete Toni Garrn jüngst, dass sie und ihr Ehemann, Schauspieler Alex Pettyfer, von nun an getrennte Wege gehen. Für ihre Tochter Luca wollen sie beide weiterhin als Eltern gemeinsam da sein. Die Trennung kommt überraschend, immerhin gaben sich die beiden erst im vergangenen Sommer zum zweiten Mal das Jawort.

Toni Garrn und Alex Pettyfer sind getrennt

In Griechenland erneuerten sie ihr Eheversprechen, vorher hatten die beiden bereits in Garrns Heimatstadt Hamburg geheiratet. Pettyfer drehte zuletzt für den Film "The Ministry of Ungentlemanly Warfare", sorgte kürzlich mit einem Kommentar unter dem Instagram-Profil seiner Kollegin Eiza González für Aufsehen. "Der Inbegriff von schickem Filmstar. Eiza González, bis zum nächsten Mal. Wer auch immer der Fotograf war, diese Fotos sind wunderschön", schrieb er und versah seinen Kommentar mit einem weißen Herz-Emoji. Die Kommentare unter seinem Kommentar gehen fast alle in die gleiche Richtung. "Du hättest nicht einmal warten können, bis die Nachricht von deiner Scheidung verklungen ist, bevor du diesen Kommentar abgibst?", schreibt einer. Garrn selbst versah Pettyfers Beitrag mit einem "Gefällt mir".

Welche Gründe hinter der Trennung stecken, wissen wohl letztlich nur die beiden. Sowohl für Garrn als auch für Pettyfer ist es nicht die erste Beziehung, die öffentlichkeitswirksam in die Brüche geht. In der Vergangenheit war der Brite mit "Glee"-Star Dianna Agron liiert, die Beziehung hielt jedoch nicht lange. Von Untreue war die Rede. Laut Medienberichten soll Agron nach dem Liebes-Aus Angst gehabt haben vor Pettyfer. Seine Sprecher dementierten diese Gerüchte jedoch.

Wenig später bandelte er mit Elvis-Enkelin Riley Keough an, mit der er sich sogar verlobte. "Sie war die erste Frau in meinem Leben, in die ich mich auf den ersten Blick verliebt habe", sagte er 2018 in einem Interview mit "Radio Andy". "Ich sah sie einfach an und sie sah mich an und ich sagte: 'Wow. Ich glaube, ich bin verliebt'."

Beziehung mit DiCaprio sorgte für Aufsehen

Auch Garrn sorgte mit ihren Beziehungen bereits für Schlagzeilen. Die meisten davon, als sie mit Oscar-Preisträger Leonardo DiCaprio liiert war. Zwei Jahre waren die Hamburgerin und der Hollywood-Star mit deutschen Wurzeln ein Paar. "Ich war sehr jung, aber es war eine tolle Beziehung. Sie hat mir sehr viel persönlich gebracht", sagte Garrn mal im "OMR"-Podcast. Sie sei nie mit ihm zusammen gewesen, um einen beruflichen Vorteil zu bekommen, stellte sie jedoch auch klar. "Er hat halt nichts damit zu tun, was ich beruflich mache. Er hat mir nie geholfen bei irgendwelchen Sachen. Ich war nicht auf dem Teppich mit ihm", erklärte sie.

An Weihnachte 2019 folgte die Verlobung mit Pettyfer. Wenig später gaben sich die beiden in Hamburg das erste Mal das Jawort, 2021 kam die gemeinsame Tochter Luca zur Welt. Auf Paros 2022 folgte dann die zweite Hochzeit.

Quellen: "Andy Film" / "OMR" / "Daily Mail"