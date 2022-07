Der US-Schauspieler Tony Dow ist tot. Der Star aus "Erwachsen müßte man sein" starb im Alter von 77 Jahren.

Tony Dow ist verstorben. Der amerikanische Schauspieler und Regisseur wurde 77 Jahre alt. Bekannt war er vor allem für die Rolle des Wally Cleaver in der Sitcom "Erwachsen müßte man sein". Dow starb am Mittwoch (27. Juli), wie sein Manager Frank Bilotta US-Medienberichten zufolge unter Berufung auf Dows Sohn Christopher mitteilte.

Christopher Dow erklärte in dem Statement, das demnach Bilotta auf der offiziellen Facebook-Seite von Tony Dow teilte: "Obwohl dies ein sehr trauriger Tag ist, habe ich den Trost und Frieden, dass er an einem besseren Ort ist. Er war der beste Vater, den man sich wünschen konnte. Er war mein Trainer, mein Mentor, meine Stimme der Vernunft, mein bester Freund, mein Trauzeuge bei meiner Hochzeit und mein Held".

Die Nachricht kommt nur einen Tag nach einer falschen Meldung über den Tod des Schauspielers. Dow hatte im Mai bekannt gegeben, dass bei ihm Krebs diagnostiziert worden war. Er hinterlässt seine Frau und zwei Kinder.

Regisseur im TV

Neben seiner Rolle in "Erwachsen müßte man sein" (im Original "Leave It To Beaver") hatte er unter anderem auch Auftritte in Serien wie "Lassie", "Knight Rider" oder "Mord ist ihr Hobby". Zudem führte er fürs Fernsehen Regie, darunter etwa auch bei mehreren Episoden der Sci-Fi-Serie "Babylon 5" und bei einer Folge von "Star Trek: Deep Space Nine".