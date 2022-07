Das Management von US-Schauspieler Tony Dow hat versehentlich verkündet, dass er verstorben sei. Tatsächlich ist der 77-Jährige noch am Leben und befindet sich derzeit in Hospizversorgung.

Das Management des US-Schauspielers und Regisseurs Tony Dow hat versehentlich seinen Tod bestätigt. Daraufhin hatten unter anderem "Entertainment Tonight" und das Promi-Portal "TMZ" übereinstimmend unter Berufung auf ein Statement von Sprechern vermeldet, dass der 77-Jährige gestorben sei. Auch eine entsprechende Meldung auf der Facebook-Seite des Schauspielers wurde publiziert, später aber wieder entfernt.

In einem Update auf dem offiziellen Facebook-Profil des Schauspielers heißt es, dass Dows Ehefrau, Lauren Shulkind, "sehr zerstreut" gewesen sei und angenommen hatte, dass ihr Ehemann verstorben war und dies dem Management-Team mitgeteilt habe. Später habe die Schwiegertochter des Schauspielers jedoch das Management verständigt und erklärt, dass es ihm zwar nicht gut gehe, er aber noch lebe.

Tony Dow ist noch am Leben

Dows Sohn Christopher erklärte auf dem offiziellen Facebook-Profil kurz vor Mitternacht deutscher Zeit: "Dies ist eine schwierige Zeit. Dad ist Zuhause, befindet sich in Hospizversorgung und ist in seinen letzten Stunden. Meine Frau und ich sind an seiner Seite, zusammen mit vielen Freunden, die ihn besucht haben." Dow sei ein Kämpfer.

Dows Ehefrau habe unterdessen "CBS Sunday Morning" bestätigt, dass ihr Ehemann noch lebe. Im Sommer 2021 war der Schauspieler laut US-Medienberichten wegen einer Lungenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Bei Facebook hatte seine Ehefrau erst im Mai mitgeteilt, dass er erneut gegen eine Krebserkrankung kämpfe.

Tony Dow ist in den USA vor allem für seine Rolle in der Familien-Sitcom "Erwachsen müßte man sein" ("Leave It to Beaver") bekannt, die er bereits als Zwölfjähriger übernahm. Den Part spielte er sechs Jahre lang. Danach wirkte Dow in mehreren TV-Produktionen mit, arbeitete aber auch als Regisseur und Drehbuchautor.