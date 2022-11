Heidi Klum (l) und Ehemann Tom Kaulitz besuchen Klums jährliche Halloween-Party in New York. Foto

Model Heidi Klum ist bekannt für ihre jährliche Halloween-Party und ihre ausgefallenen Kostüme. Auch dieses Jahr überrascht sie mit einer extremen Verkleidung.

Heidi Klum (49) hat ihren Ruf als "Queen of Halloween" mit einem extremen Kostüm gefestigt: Verkleidet als Riesenwurm trippelte das Model in New York an Fotografen vorbei zu ihrer traditionellen Halloween-Party. Unter den rötlich-glänzenden geringelten "Haut"-Schichten waren nur kleine Schlitze für Augen und Mund frei.

In dem dicklichen Schwanzende des Kostüms steckte ein Angelhaken, das andere Ende der Angel hielt ihr als Fischer verkleidete Ehemann Tom Kaulitz in der Hand. Die Maskenbildner hatten das Gesicht des 33-Jährigen mit einem herabhängenden Auge gruselig entstellt.

Den ganzen Tag über hatte Klum Vorbereitungen für ihre diesjährige Kostümierung mit ihren Fans geteilt. Auf dem Instagram-Account des Models war zunächst ein freizügiges Foto mit dem Kommentar: "Halloween Vorbereitung Erster Schritt!!" zu sehen. Anschließend veröffentlichte Klum noch zahlreiche weitere Videos vom weiteren Fortschritt ihrer Kostümierung.

Der US-Sendung "Entertainment Tonight" hatte die 49-Jährige vorab verraten, dass sie sich "sehr klaustrophobisch" fühlen werde. Sie werde schwere Prothesen tragen, um sich unkenntlich zu machen.

Schon häufiger hat Klum an Halloween dick aufgetragen. Mit ausladenden Po- und Brustprothesen und Gesichtspolstern verwandelte sich das Model 2015 in die kurvige Cartoon-Figur Jessica Rabbit. 2018 wurde sie in stundenlanger Arbeit zur dicklichen Fiona aus dem Animationsfilm "Shrek", mit Tom Kaulitz an ihrer Seite als grüner rundlicher Oger.