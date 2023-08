Nach vier Tagen: "Beverly Hills"-Star Tori Spelling ist wieder raus aus dem Krankenhaus. Warum sie in der Klinik war, ist weiter unklar.

Die Schauspielerin Tori Spelling (50) ist raus aus dem Krankenhaus. Laut dem US-Portal "TMZ" hat die "Beverly Hills, 90210"-Darstellerin nach vier Tagen eine Klinik in Los Angeles wieder verlassen dürfen. Die Klatschseite zeigt Bilder, auf denen Spelling in einem Rollstuhl aus dem Gebäude geschoben wird. Sie soll Hilfe gebraucht haben, als sie in ein Auto gehievt wurde. Auf der rechten Wange der Schauspielerin ist eine Art Bluterguss zu erkennen.

Tori Spelling: Grund für Krankenhausaufenthalt weiter nicht bekannt

Warum Tori Spelling im Krankenhaus war, ist weiter nicht bekannt. Ihren Aufenthalt dort hat sie allerdings selbst bekannt gegeben. Sie postete auf Instagram eine Story, in der sie verriet, dass sie seit vier Tagen im Krankenhaus sei und ihre Kinder vermisse. Spelling zeigte ein Foto ihres Armes, in dem eine Infusionsnadel steckte. Auf dem Bändchen um ihr Handgelenk ist der Einlieferungstermin zu lesen, der 17. August.

Tori Spelling kommt nicht aus den Negativschlagzeilen raus

Seit zwei Monaten kommt Tori Spelling nicht raus aus den Schlagzeilen. Im Juni gaben sie und Ehemann Dean McDermott (56) ihre Trennung bekannt. In der seit 2006 bestehenden Ehe hatte es immer wieder gekriselt. Nach der Trennung zog Tori Spelling mit ihren fünf Kindern Liam (16), Stella (15), Hattie (11), Finn (10) und Beaux (6) in ein billiges Motel. Anfang August wurde die Tochter von Starproduzent Araon Spelling (1923-2006) mit ihren Kids in einem Wohnmobil auf einem Campingplatz fotografiert.

Die gemeinsame Villa musste die Familie bereits im Mai dieses Jahres verlassen. In dem Haus wurde gesundheitsschädigender Schimmelbefall festgestellt.