Erst im Juni hatte der britische Torhüter Joshua Vickers geheiratet. Nun ist seine Frau an Krebs gestorben.

Der britische Fußballspieler Joshua Vickers (27) hat seine Frau Laura verloren, die nach langem Kampf an einer Krebs-Erkrankung gestorben ist. Das junge Paar hatte erst vor drei Monaten geheiratet.

Zum Hochzeitsfoto teilt er Lauras Tod mit

Der Torwart, der für den britischen Verein Derby County - genannt The Rams - spielt, hat die traurige Nachricht am Sonntag (24. September) auf Instagram bekanntgebeben. In einem emotionalen Posting teilte er mit: "Ich habe das schon so oft geschrieben und umgeschrieben und finde immer noch nicht die richtigen Worte und weiß nicht, ob ich es jemals tun werde. Am Dienstagabend hat meine Frau ihren langen Kampf gegen den Krebs verloren..." Dazu stellte er ein Foto von der Hochzeit, die am 1. Juni 2023 stattgefunden hatte. Ein Jahr zuvor, am 11. Juni 2022, hatte er am Lake Louise in Kanada um die Hand von Laura angehalten.

Nun muss der Profi-Sportler, der auch schon für den FC Arsenal kickte, den Verlust seiner Liebsten verarbeiten. "Laura ist die stärkste, mutigste und liebevollste Person, die ich je getroffen habe", erinnert er sich. "Trotz allem, was sie durchgemacht hat, lächelte sie weiter und ließ nie etwas im Weg stehen, eine gute Zeit zu haben und ein Leben voller Erinnerungen zu schaffen." Er schrieb weiter: "Wir haben geweint, gelacht und uns durch harte Zeiten getanzt. Ich werde jeden Moment schätzen, den wir zusammen verbracht haben, vom ersten Mal, als wir uns trafen, bis zu dem Moment, in dem du friedlich einschliefst."

"Ich weiß, dass du auf mich herabschauen wirst"

Er fügte noch rührende Zeilen an seine Frau hinzu: "Ich weiß, dass du auf mich herabschauen und mich weiterhin jeden Tag inspirieren wirst. Ich liebe dich für immer und ewig." Er dankte zudem allen, die ihn und ihre Familien "in dieser unglaublich schwierigen Zeit " unterstützt haben.

Dazu zählen auch seine Teamkollegen der Rams. Stürmer Martyn Waghorn (33) postete in seiner Story ein Kaderfoto mit der Überschrift "Wir sind alle bei dir, Kumpel" und veröffentlichte auch ein Spiel vom Vorabend, bei dem Vickers "aus persönlichen Gründen" fehlte. Die Mannschaft hatte nach einem Tor das Trikot ihres Torhüters hochgehalten. Nun hat Vickers aufgeklärt, aus welchem traurigen Grund er nicht mit auf dem Spielfeld stand.