Der britische Schauspielerist am Dienstagmorgen im Alter vonin Wien gestorben. Das bestätigte der österreichische Regisseur Robert Dornhelm dem "Kurier". Dornhelm hatte gemeinsam mit Cross an den Filmen "The Venice Project" (1997) und "Spartacus" (2004) gearbeitet. Wie das österreichische Blatt berichtet, litt Cross an einer Krebserkrankung und befand sich zur Behandlung in Wien. "Ich hatte das große Privileg, mit dem wunderbaren Ben Cross zwei Mal zu arbeiten", sagte Dornhelm gegenüber dem Kurier. "Ben war ein feinfühliger Humanist und ein professioneller Schauspieler. Ich werde ihn sehr vermissen". Cross wurde 1947 in London geboren und spielte unter Anderem in den Filmen "Great Expectations" (1947) und "Turbulence" (1997). Der große Durchbruch gelang ihm 1981 in der Rolle des Olympia-Athleten Harold Abrahams in dem Drama "Die Stunde des Siegers“. Der Film wurde mit dem Oscar als Bester Film ausgezeichnet. 2007 wirkte Cross als Botschafter Sarek, Spocks Vater, in J.J. Abrams' "Star Trek"-Reboot mit. Cross hinterlässt seine Ehefrau Deyana Boneva sowie die beiden Kinder Lauren und Theo. Lauren schrieb auf der Facebook-Seite ihres Vaters, sie sei "am Boden zerstört".