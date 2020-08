Der Puhdys-Mitgründerist tot. Wie der "Berliner Kurier" berichtet, starb Harry Jeske am Donnerstag im Alter von. Dies habe der Ex-Manager Rolf Henning der Zeitung bestätigt. Der Bassist litt demnach schon länger an gesundheitlichen Problemen, unter anderem an Diabetes. Zuletzt war Jeske im November 2019 öffentlich aufgetreten. Zur Feier des 50. Puhdys-Geburtstags in der Rostocker Stadthalle kam er im Rollstuhl auf die Bühne. Jeske gehörte 1969 zu den Gründungsmitgliedern der DDR-Kultrocker. Das "H" im Bandnamen steht für seinen Vornamen Harry. Der Bassist schrieb unter anderem den Erfolgshit "Lied für Generationen". 1997 stieg er wegen eines Ohrleidens aus der Band aus. Seitdem lebte er zurückgezogen mit seiner Frau in Wismar.: " Berliner Kurier"