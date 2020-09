Michael Gwisdek

23. September 2020

Der Schauspieler und Regisseur Michael Gwisdek ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Er starb am Dienstag nach kurzer schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie, wie die Agentur Just Publicity am Mittwoch mitteilte. Der Ostberliner spielte in zahlreichen Filmen und Serien mit, unter anderem im "Tatort" und im bei der Berlinale 1999 ausgezeichnete Drama "Nachtgestalten". Gwisdek wurde 1942 in Berlin-Weißensee geboren. Auch seine Karriere als Schauspieler begann im Osten: Zunächst arbeitete er ab Ende der 60er mehrere Jahre an einem Theater in Chemnitz, bevor er 1973 ins Ensemble der Ostberliner Volksbühne kam. Zehn Jahre später wechselte Gwisdek ans Deutsche Theater und wurde in den 80er Jahren auch in der Bundesrepublik bekannt. Gwisdek arbeitete auch als Regisseur - sein Regiedebüt gab er 1988 mit "Treffen in Travers". Weitere Regiearbeiten waren "Abschied von Agnes" und "Das Mambospiel". Im Kino war der Exmann der Schauspielerin Corinna Harfouch auch etwa in "Jesus liebt mich" und "Goodbye, Lenin" zu sehen. Er spielte auch in der Krimireihe "Der Bulle von Tölz" mit. 2003 gehörte Gwisdek zudem zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Filmakademie, die den Deutschen Filmpreis verleiht.

Quelle: DPA

