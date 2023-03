Der Sohn des britischen Komponist Andrew Lloyd Webber ist tot. Nicholas starb mit nur 43 Jahren an den Folgen von Magenkrebs.

Der britische Komponist Andrew Lloyd Webber trauert um seinen ältesten Sohn Nicholas. "Ich bin erschüttert, mitteilen zu müssen, dass mein geliebter älterer Sohn Nick vor ein paar Stunden im Krankenhaus von Basingstoke gestorben ist", schrieb der 75-Jährige am Samstagabend bei Twitter.

Nicholas, der ebenfalls als Komponist arbeitete, war an Magenkrebs erkrankt. Erst kürzlich hatte Andrew Lloyd Webber ("Phantom der Oper", "Cats") mitgeteilt, dass der 43-Jährige in einem Hospiz untergebracht wurde. Um bei seinem Sohn sein zu können, hatte er eine Reise zur Premiere seines Musicals "Bad Cinderella" in New York abgesagt.