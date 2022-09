STORY: Überraschung für die vor dem Schloss Windsor Anteil nehmenden Menschen am Samstag. Prinz Harry und seine Frau Meghan traten zusammen mit Prinz William und seiner Frau Kate vor die Tore. Sie waren aus demselben Fahrzeug ausgestiegen. Derart gemeinsam waren die vier nicht mehr gesehen worden, seit Harry und Meghan ihre königlichen Titel aufgegeben haben, um in die Vereinigten Staaten zu ziehen - ein Schritt, der auch die Beziehung der beiden Söhnen des neuen Königs Charles belastete. Die Einladung zum Spaziergang kam von William. Etwa 40 Minuten lang sahen sie sich die niedergelegten Sträuße an, lasen Trauerbotschaften und schüttelten später Hände. Und obwohl die beiden Paare dabei nicht viel miteinander interagierten, war vielen die Bedeutung des Moments bewusst. "Ich denke, dass dies wirklich einen Schlussstrich unter das Geschene zieht und ein starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit der königlichen Familie vermittelt. Der Anblick der beiden Paare weckt die Hoffnung, dass sie nach dem Tod ihrer Großmutter alte Streitigkeiten beigelegt haben.

