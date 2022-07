Ivana Trump, die erste Ehefrau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist tot. Sie starb im Alter von 73 Jahren.

Trauer um Ivana Trump (1949-2022): Die Ex-Ehefrau des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ist am 14. Juli im Alter von 73 Jahren in ihrem Zuhause in New York gestorben. Das hat ihr Sohn Eric Trump (38) auf Instagram bestätigt. Zur Todesursache hat sich die Familie nicht geäußert.

"In tiefer Trauer geben wir den Tod unserer geliebten Mutter Ivana Trump bekannt. Unsere Mutter war eine unglaubliche Frau - eine Urgewalt im Business, eine Weltklasse-Athletin, eine strahlende Schönheit und eine fürsorgliche Mutter und Freundin", schreibt der 38-Jährige zu einer Fotoreihe, auf der er mit seiner Mutter, seinen beiden Geschwistern und auch mit Vater Donald Trump zu sehen ist.

Ivana Trump sei "eine Überlebende", sie sei vor dem Kommunismus geflohen und habe ihren Kindern "Mut und Durchhaltevermögen, Mitgefühl und Entschlossenheit" beigebracht. Ihre "drei Kinder und zehn Enkelkinder" würden sie "sehr vermissen", schreibt Eric Trump abschließend.

Donald Trump: "Sie war eine unglaubliche Frau"

Auch Donald Trump hat auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social ein Statement veröffentlicht. "Ich bin sehr traurig, allen, die sie liebten, von denen es viele gibt, mitteilen zu müssen, dass Ivana Trump in ihrem Haus in New York City verstorben ist", so der ehemalige US-Präsident. "Sie war eine wundervolle, wunderschöne und unglaubliche Frau, die ein großartiges und inspirierendes Leben führte. Ihr ganzer Stolz waren ihre drei Kinder Donald Jr., Ivanka und Eric. Sie war so stolz auf sie und wir alle waren stolz auf sie. Ruhe in Frieden, Ivana!"

Ivana Trump stammte aus der früheren Tschechoslowakei und war von 1977 bis 1992 mit Donald Trump verheiratet. Neben Sohn Eric bekamen sie 1977 Sohn Donald Trump Jr. (44) und 1981 Tochter Ivanka Trump (40).