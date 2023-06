Der lange vermisste Schauspieler Julian Sands ist tot. Melanie Lynskey erinnert sich an einen liebenswürdigen Kollegen.

Seit Dienstag herrscht traurige Gewissheit im Fall Julian Sands (1958-2023). Der britische Schauspieler, unter anderem bekannt aus "Zimmer mit Aussicht", "Leaving Las Vegas" und "Ocean's 13", war Anfang des Jahres zu einer Wanderung am sogenannten Mt. Baldy in Kalifornien aufgebrochen und nicht zurückgekehrt. Die Rechtsmedizin identifizierte am 27. Juni eine kurz zuvor gefundene Leiche als die von Sands. Melanie Lynskey (46) erinnert sich nicht nur an einen Schauspielkollegen, sondern an einen guten Freund.

Für die Miniserie "Stephen Kings Haus der Verdammnis" standen die beiden vor mehr als zwei Jahrzehnten gemeinsam vor der Kamera. Die Neuseeländerin habe Sands erstmals 2000 am Set der Serie getroffen, wie sie zu einem gemeinsamen Bild bei Instagram schreibt. Sie habe "Zimmer mit Aussicht" zuvor Dutzende Male gesehen "und ich habe dich darin angebetet", erklärt sie direkt an den Verstorbenen gerichtet.

Lynskey, die Serienfans unter anderem auch aus "The Last of Us", "Candy" und "Yellowjackets" bekannt ist, war damals "so nervös, dass ich kaum mit dir sprechen konnte". Als sie endlich den Mut aufgebracht habe, ihm zu erzählen, wie wichtig der Film und er in seiner Rolle für sie waren, sei sie "von deiner Bescheidenheit überrascht gewesen, vom Fehlen eines Egos, von der Abwesenheit von Selbstdarstellung".

Lynskey und Sands wurden schnell Freunde

Die beiden seien schnell Freunde geworden und er habe sie oftmals beschenkt - meist mit "einschüchternder Sachliteratur und CDs mit klassischer Musik". Sands habe damals herausgefunden, dass sie noch nie eine Oper besucht hatte, habe sie eines Nachts abgeholt und später gelacht als sie während der Vorstellung gähnen musste. Sie wiederum habe ihm im Gegenzug unter anderem das komplette "2001"-Album von Dr. Dre (58) vorgespielt und ihn dazu gebracht, mit ihrem Freund in Neuseeland zu telefonieren.

"Du warst gnädig und geduldig und hast eine Unmenge Spaß gemacht", beschließt Lynskey ihren Beitrag. "Wir haben uns aus den Augen verloren, aber ich habe nie deine Liebenswürdigkeit vergessen und ich werde dich nie vergessen." Im Herzen sei sie bei der Familie und den Freunden von Sands.

Schauspielerin Selma Blair (51) konnte dem offenbar nur beipflichten und schrieb in einem Kommentar: "Ein wunderschöner Tribut, ein bemerkenswerter Mann." Kollegin Sarah Desjardins (28) erklärte: "Das hat mich zum Weinen gebracht, welch besondere Erinnerungen."