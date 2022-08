Die Nachricht vom Tode der Lady Di verbreitet sich noch in der Nacht über die ganze Welt. Kensington Palace versinkt in einem Blumenmeer. Doch wo ist die Queen?

In Kooperation mit five times/House of Scrollytelling führt der stern durch die Tage nach dem Tod Dianas – und zum Moment, als die Königin sich vor der toten Prinzessin der Herzen verneigt.