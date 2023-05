Trauer um Tina Turner: Die Pop-Ikone ist im Alter von 83 Jahren verstorben. Turner wurde oft als "Queen of Rock 'n' Roll" bezeichnet.

Rock-Ikone Tina Turner (1939-2023) ist tot. Die legendäre Sängerin verstarb im Alter von 83 Jahren, wie unter anderem der "Guardian" unter Berufung auf einen Sprecher Turners meldet. Turner hatte in den vergangenen Jahren mit starken gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2016 wurde bei ihr Darmkrebs diagnostiziert. Im Jahr 2017 erhielt sie eine Nierentransplantation.

"Tina Turner, die 'Queen of Rock 'n' Roll', ist im Alter von 83 nach einer langen Krankheit friedlich in ihrem Heim in Küsnacht in der Nähe von Zürich in der Schweiz verstorben", zitiert der "Guardian" aus einem offiziellen Statement. Weiter heißt es: "Mit ihr verliert die Welt eine Musik-Legende und ein Vorbild."

Superstar der 1980er Jahre

Turner begann ihre ein halbes Jahrhundert währende musikalische Karriere gegen Ende der 1950er Jahre in der Band ihres späteren Ehemanns Ike Turner (1931-2007). Dieser gab ihr den Bühnennamen Tina Turner. Gegen Ende der 1960er Jahre wurde das Duo mit Hits wie "River Deep - Mountain High" (1966) sowie als Vorband der Rolling Stones weltweit bekannt.

In den vergangenen Jahren schilderte Turner in Interviews wiederholt den Missbrauch, dem sie sich in ihrer Ehe mit Ike Turner ausgesetzt sah. "Meine Beziehung mit Ike war von dem Tag an dem Untergang geweiht, als er erkannte, dass ich seine Geldmaschine sein werde", schrieb Turner in ihrer 2018 erschienenen Biografie "My Love Story". "Er musste mich kontrollieren, ökonomisch und psychologisch, damit ich ihn nie verlassen konnte."

Nach der Trennung und Scheidung von Ike Turner feierte Tina Turner in den 1980er Jahren gewaltige Erfolge als Solokünstlerin. Ihr 1984 erschienenes Album "Private Dancer" enthielt den Mega-Hit "What's Love Got to Do With It", und wurde im Jahr 1985 mit gleich drei Grammy-Awards ausgezeichnet.

Weitere Hits wie "The Best" oder "We Don't Need Another Hero" folgten im Laufe des Jahrzehnts.

Turner soll in ihrer langen Karriere über 200 Millionen Alben verkauft haben. Im Jahr 1988 spielte sie vor 180.000 Menschen Maracanã Stadiom in Rio de Janeiro.

Nach einer erfolgreichen Welttournee in den Jahren 2008 und 2009 zog sich Turner aus dem Musikgeschäft zurück. 2013 heiratete sie ihren langjährigen Partner Erwin Bach.