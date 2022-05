Travis Barker und Kourtney Kardashian sind offiziell Mann und Frau. Laut US-Medien machten sie ihre Hochzeit in Santa Barbara amtlich.

Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) sind nun offenbar auch offiziell Mann und Frau. Wie mehrere US-Medien berichten, darunter "TMZ", hat das Paar nach seiner Las-Vegas-Hochzeitssause nun auch offiziell geheiratet. Die Trauung soll am vergangenen Sonntag in Santa Barbara im engsten Kreis stattgefunden haben. Bilder zeigen Kardashian in einem weißen Kleid mit Schleier, Barker trägt einen schwarzen Anzug. Das Paar wurde zudem in einem schwarzen Cabrio gesichtet, an dem ein Schild mit der Aufschrift "Just Married" (zu Deutsch: "frisch verheiratet") zu lesen war.

Bereits zuvor wurde darüber berichtet, dass das Paar nach der Las-Vegas-Hochzeit eine weitere Zeremonie plane. "Sie wollen keine große Hochzeit", erzählte ein Insider im Gespräch mit "People". Stattdessen planten Kardashian und der Blink-182-Schlagzeuger offenbar eine "intime Zeremonie und Party" mit der Familie und engen Freunden. "Kourtneys Familie möchte ein Teil davon sein" und keiner wolle die schnelle Las-Vegas-Hochzeit so stehen lassen, meinte die anonyme Quelle.

Heirat mit Elvis in Las Vegas

Auf Instagram teilte Kardashian Anfang April mit, dass sie und Barker sich im Anschluss an die Grammys vor einem Elvis-Imitator das Jawort gegeben hatten. Sie erklärte aber auch, dass die beiden keine Heiratslizenz hatten, was die Ehe vor dem Gesetz wohl nicht amtlich machte.

In der Fernsehshow von Jimmy Kimmel (54) erzählte Kourtney Kardashian später, dass sie und Barker richtig heiraten wollten, es ihnen aber spätnachts nicht mehr möglich war, eine Lizenz zu bekommen. Ihre Schwester Kim Kardashian (41) offenbarte zudem, dass sie erst am Morgen danach im Familien-Chat von der Hochzeit erfahren habe.

Kourtney Kardashian und Travis Barker: Hochzeit in Italien?

Nach der intimen Zeremonie in Santa Barbara sollen die Hochzeitsfeierlichkeiten aber noch nicht zu Ende sein. Laut einer Quelle des US-Magazins "People" soll eine "große italienische Hochzeit sehr bald stattfinden. Alle Details stehen fest und die ganze Familie, einschließlich aller Kinder, ist sehr aufgeregt".

Nach ersten Gerüchten im Januar 2021 machten die beiden im Februar mit einem Pärchen-Bild ihre Beziehung offiziell. Im Oktober 2021 wurde bekannt, dass Barker der ältesten Schwester des Medien-Clans am Strand der kalifornischen Stadt Montecito einen Antrag gemacht hatte.