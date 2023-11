Donna Kelce überzeugt sich selbst von Taylor Swifts Konzertfilm. Ein Fan sichtete die Mutter von Swifts neuem Freund Travis Kelce im Kino.

Donna Kelce (71) schaut sich ihre potenzielle Schwiegertochter genauer an. Die Mutter von Taylor Swifts (33) neuem Freund Travis Kelce (34) wurde am Sonntag in einem Kino in Florida gesichtet. Die Mutter des Football-Spielers besuchte Taylor Swifts Konzertfilm "The Eras Tour".

Auf TikTok hat eine Userin ihre Begegnung mit Donna Kelce geschildert - samt Beweisfoto. Die junge Frau schaute sich "The Eras Tour" an, zum vierten Mal, wie sie betont. Dabei fiel ihr eine Besucherin auf, die wie eine Doppelgängerin von Donna Kelce aussah. Sie sprach die Frau nach dem Film darauf an, die dann enthüllte, dass sie tatsächlich die Mutter von Taylor Swifts Freund sei.

Travis Kelce schaute sich einen Tag vor dem Kinobesuch seiner Mutter ebenfalls Taylor Swift an - allerdings live auf der Bühne. Der NFL-Star stand bei einem Konzert seiner Superstar-Freundin in Argentinien im Publikum. Swift änderte einen Songtext für ihn, nach dem Gig küssten sie sich leidenschaftlich. Es war das offizielle Outing des neuen Königspaars der amerikanischen Popkultur.

Donna Kelce: All-American-Mom

Donna Kelce hat übrigens schon im letzten Jahr in den USA eine gewisse Bekanntheit erlangt. Ihre Söhne spielten im Super Bowl gegeneinander, als erstes Brüderpaar in der Geschichte der NFL. Travis Kelce setzte sich mit seinen Kansas City Chiefs gegen Jason Kelces (36) Philadelphia Eagles durch. Donna Kelce wurde in den Medien als eine Art Mutter der Nation inszeniert.

Mit Taylor Swift versteht sich Donna Kelce offenbar gut. Die Sängerin saß schon bei Spielen der Chiefs auf der Tribüne und unterhielt sich lebhaft mit Travis' Mutter.