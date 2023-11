In einem Interview hält sich Travis Kelce nicht mit Schwärmereien über seine neue Freundin, Superstar Taylor Swift, zurück. Er erzählt auch, wie sie sein Leben nachhaltig verändert habe.

"Wie Travis Kelce das beste Jahr seines Lebens manifestiert hat", betitelt das Magazin "Wall Street Journal" ein Porträt über den Football-Star. Und natürlich geht es in dem Gespräch auch um Taylor Swift, schließlich hat die Sängerin das Leben des Sportlers nachhaltig verändert.

Im Sommer fing Kelce an, öffentlich über Swift zu sprechen, sagte in seinem Podcast immer wieder, welch großer Fan er sei. Aus dem wenig subtilen Baggern wurde tatsächlich was Ernstes.

Travis Kelce schwärmt von Taylor Swift

Anfang Juli trat Swift im Zuge ihrer Welttournee im Arrowhead Stadium in Kansas auf, der Heimat von Kelces Team – und ihre Familie spielte dort wohl bereits Amor. "Sie wird mich wahrscheinlich dafür hassen, dass ich das sage, aber .... als sie ins Arrowhead [Stadium] kam, gab man ihr den großen Umkleideraum als Umkleidekabine, und ihre kleinen Cousins machten Fotos ... vor meinem Spind", erzählt Kelce dem "Wall Street Journal". Damals wollte er Swift unbedingt treffen, doch es sei nicht dazu gekommen. Später hätten die beiden dann zum ersten Mal miteinander telefoniert.

US-Sängerin Gerüchte um NFL-Star Travis Kelce: Das waren die Männer an Taylor Swifts Seite 1 von 11 Zurück Weiter 1 von 11 Zurück Weiter Seit einiger Zeit halten sich Gerüchte um Taylor Swift und NFL-Star Travis Kelce. Nachdem Swift ein Spiel von Kelces Team, den Kansas City Chiefs, besuchte, wurden diese nur noch mehr angeheizt. Mehr

"Als ich sie in New York traf, hatten wir uns bereits unterhalten, also wusste ich, dass wir ein nettes Abendessen und ein Gespräch haben könnten, und was dann kommt, wird dann kommen", erklärt er. Als Swift einige Wochen später ein Football-Spiel von Kelces Mannschaft, den Kansas City Chiefs, live besuchte, sorgte das bei ihren Fans für Ekstase.

"Ich lerne jeden Tag dazu"

Kelce kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. "Ich war noch nie ein Mann vieler Worte. In ihrer Nähe zu sein und zu sehen, wie klug Taylor ist, war verdammt überwältigend. Ich lerne jeden Tag dazu", sagt er stolz. Dazu gehöre auch, mit dem Interesse der Öffentlichkeit umzugehen. Als einer der erfolgreichsten Football-Stars der USA ist Kelce zwar Aufmerksamkeit gewöhnt, doch nicht auf diesem Level. "Offensichtlich bin ich noch nie mit jemandem ausgegangen, der eine solche Aura um sich hat", erklärt er. "Aber gleichzeitig laufe ich vor nichts davon. Jeden Tag stehen Paparazzi vor ihrem Haus, vor jedem Restaurant, in das sie geht, nach jedem Flug, den sie verlässt, und sie lebt einfach und genießt ihr Leben."

Sie beide seien Familienmenschen und hätten die gleichen Werte – "was genau mein Ding ist", so Kelce. Als Kelce Swifts Konzert in Argentinien besuchte, änderte die Musikerin auf der Bühne kurzerhand die Zeilen eines ihrer Songs. Aus "Karma is the guy on the screen, coming straight home to me" machte sie "Karma is the guy on the Chiefs, coming straight home to me". Besonders gefreut hatte sich der Sportler aber auf einen anderen Song seiner Freundin. "'Blank Space' war einer, den ich unbedingt live hören wollte. 'I could make a bad guy good for the weekend' – das ist eine verdammt gute Zeile", sagte er.

Quelle: "Wall Street Journal"