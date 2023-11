Travis Kelce und Taylor Swift hatten ein Dinner-Date in Argentinien. Ein Video zeigt die beiden händchenhaltend beim Verlassen des Lokals.

Popstar Taylor Swift (33) und Sportprofi Travis Kelce (34) wurden am Freitagabend händchenhaltend in Argentinien gesichtet. Das "People"-Magazin zeigt auf seinem Instagram-Account ein Video, das die beiden beim Verlassen eines Restaurants zeigt. Sie - in grauem Minirock und schwarzem Top - läuft voraus und hat ihn - in lockerer Kurzarmhemd-Hose-Kombination - an der Hand. Ebenfalls zu sehen: zwei weitere Männer. Bei dem einen soll es sich um ihren Vater, Scott Kingsley Swift (71), handeln. Deutlich zu hören ist auch der Applaus und die Jubelrufe der anderen Restaurantgäste, als das Paar vorbeiläuft.

Wie das Magazin weiter meldet, dinierten die beiden in einem privaten Raum im Elena, einem Restaurant im Four Seasons Hotel in Buenos Aires. Eine Quelle berichtete demnach, dass die beiden "so süß aussahen bei ihrem entspannten Date".

Spielfreie Zeit und Konzertverschiebung

Der Ausflug fand nur wenige Stunden, nachdem der NFL-Star beim Verlassen eines Jets auf einem Flughafen in der Nähe von Buenos Aires gesehen worden war, statt. Obwohl Kelce derzeit mitten in der Footballsaison steckt, konnte er die Reise ins Ausland antreten, da sein Team eine spielfreie Woche hatte. Alle 32 Teams der NFL haben Anspruch auf die siebentägige spielfreie Zeit. Bereits am Donnerstag hatte der Sportler die freie Zeit genutzt, um seinen Chiefs-Teamkollegen Patrick Mahomes (28) bei der "15 and the Mahomies Foundation"-Gala zu unterstützen.

Taylor Swift stand dagegen am Donnerstagabend zum Auftakt des internationalen Teils ihrer "Eras"-Tour auf der Bühne. Von Fans aufgezeichnete Videos von der Show zeigen die Grammy-Gewinnerin, wie sie "Labyrinth" zum ersten Mal während des "Überraschungs-Songs"-Teils ihres Sets performte. Da der "Midnights"-Track einen Text über das "Wiederverlieben" enthält, spekulierten die Fans, dass der Song wegen ihrer neuen Liebe in ihre umfangreiche Setlist aufgenommen wurde.

Travis Kelce und Taylor Swift konnten am Freitag besonders viel Zeit miteinander verbringen, da ihr an diesem Datum geplanter Auftritt aufgrund des schlechten Wetters verschoben werden musste. Swift bezeichnete das Wetter als "wirklich chaotisch" und sagte, dass es "unsicher" wäre, die Show zu veranstalten. "Ich liebe eine Regenshow, aber ich werde niemals meine Fans oder meine Mitwirkenden und die Crew gefährden", fügte sie in einer Instagram-Story hinzu. Ihr Auftritt wurde auf Sonntag verschoben.