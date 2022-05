© Matt Winkelmeyer / Getty Images for MRC

Süße Unterstützung für Travis Scott: Der Rapper erschien am Sonntag in Begleitung von Kylie Jenner und Tochter Stormi bei den BMAs.

Travis Scott (31) hat bei den Billboard Music Awards am Sonntagabend süße Unterstützung von seiner Partnerin Kylie Jenner (24) und ihrer gemeinsamen Tochter Stormi (4) erhalten. Die dreiköpfige Familie erschien gemeinsam in schicken Looks auf dem roten Teppich.

Scott warf sich in einen dunkelgrünen Anzug, unter dem er ein weißes T-Shirt trug. Dazu wählte er weiße Sneaker. Jenner - einer der Hingucker des Abends - schlüpfte in ein hautenges, bodenlanges Abendkleid in einem metallischen Violett. Ihre brünetten Haare stylte sie zu einem eleganten Dutt. Als Accessoire trug sie einen goldenen Statement-Armreif.

Tochter Stormi trug ein weißes Kleidchen mit asymmetrischem Schnitt sowie dazu passende Sneaker. Auf mehreren Fotos posierte die Familie zusammen für die Kameras. Scott nahm seine Tochter immer wieder behutsam auf den Arm.

Zweites Kind kam im Februar zur Welt

Jenner und Scott waren von 2017 bis 2019 liiert, im Februar 2018 kam Tochter Stormi zur Welt. 2020 fanden sie wieder zueinander. Im Februar 2022 verkündeten sie die Geburt ihres gemeinsamen Sohnes.

Scott absolvierte bei den BMAs am Sonntag erstmals wieder einen Auftritt vor laufenden Kameras, seit bei der Astroworld-Tragödie im November 2021 zehn Menschen bei einer Massenpanik ums Leben gekommen waren. Danach zog sich das Paar vorerst weitestgehend aus der Öffentlichkeit zurück.