Seit den Siebzigerjahren war Schauspieler Treat Williams in über 100 Filmen und Serien zu sehen. Nun wurde der 71-Jährige bei einem Motorradunfall tödlich verletzt.

Treat Williams ist am Montag verstorben. Der Schauspieler wurde 1979 durch den Hippie-Film "Hair" weltbekannt. Nun wurde er Opfer eines tragischen Verkehrsunfalls, wie die Polizei von Vermont mehreren Medien bestätigte. Er wurde 71 Jahre alt.

Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei scheint Williams von einem Autofahrer übersehen worden zu sein. Der Wagen bog demnach über die Gegenspur nach links in einen Parkplatz ein. Dabei erfasste er den auf der Gegenspur fahrenden Schauspieler auf seinem Motorrad. Obwohl Williams nach Angaben der Polizei einen Helm trug, wurde er dabei so schwer verletzt, dass er mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus in New York transprortiert wurde. Dort erlag er jedoch schließlich seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt weiter den Hergang des Unfalls, Williams soll der einzige Verletzte gewesen sein. Eine Verhaftung habe es bisher nicht gegeben, so die Behörden.

Treat Williams' lange Karriere

Der tragische Unfall ereignete sich nahe des Wohnhauses des Schauspielers. Er lebte dort mit Ehefrau Pam Van Sant, die beiden haben zwei erwachsene Kinder. Erst gestern hatte Williams noch ein Foto gepostet, das ihn daheim beim Rasenmähen zeigte.

Williams schaut auf eine lange Karriere zurück. Nach dem Durchbruch mit dem Kultmusical "Hair" hatte er in fast 130 Serien und Filmen mitgespielt. Zu den seinen bekanntesten Rollen gehören jene in den Erfolgsserien "White Colar" und "Everwood". "Er war seit den Siebzigern im Herzen Hollywoods", sagte sein Agent Barry McPherson gegenüber "People". "Er war ein begnadeter Schauspieler. Filmemacher liebten ihn."

Trauer in den sozialen Medien

Die Anteilnahme in den sozialen Medien ist entsprechend groß. "Er hatte einfach alles. Smart. Talentiert. Lustig. Charmant. Erfolgreich. Gut aussehend. Mitfühlend. Ein Herz aus Gold", schrieb etwa Schauspiel-Kollege Billy Baldwin bei Twitter. "Ein schrecklicher Verlust. Wir werden dich vermissen." Der aus "The Wire" und "Jack Ryan" bekannte Wendell Pierce stößt in ein ähnliuches Horn. "Innerhalb kürzester Zeit schaffte er es, mich zum Freund zu machen. Sein abenteuerlicher Geist war ansteckend. Wir haben nur für einen Film zusammengearbeitet, aber die Freunschaft hielt noch Jahre später."

