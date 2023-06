Er war ein beliebter Serien-Darsteller, darunter in "Everwood". Jetzt ist Treat Williams bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen.

Der US-Film- und Serienstar Treat Williams (1951-2023) ist tot. Der unter anderem aus den Serien "Everwood" und "White Collar" bekannte Schauspieler ist am vergangenen Montag (12. Juni) bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen. Das hat sein jahrelanger Agent dem "People"-Magazin bestätigt. Williams wurde 71 Jahre alt.

Laut Aussage seines Agenten geschah der Unfall am Montagnachmittag in der Nähe der Stadt Dorset im US-Bundesstaat Vermont: "Er bog nach links oder rechts ab und ein Auto schnitt ihm den Weg ab. Ich bin einfach am Boden zerstört. Er war der netteste Kerl. Er war so talentiert." Williams sei stets zufrieden mit den Film- und Serienrollen gewesen, die er ihm vermittelt habe. "Er hatte eine ausgeglichene Karriere."

Ermittlungen zum Unfall laufen

Auch ein Feuerwehrmann und ein Polizeisprecher bestätigten, dass es sich bei der verunglückten Person um Treat Williams handelte. Die Ermittlungen sind demnach im Gange.

Richard Treat Williams wurde im Dezember 1951 in Rowayton in Connecticut geboren. Schon während des Colleges in Pennsylvania spielte er im Theater mit. 1979 wurde er durch die Rolle des Berger im Film "Hair" bekannt und auch für den Golden Globe als bester Nachwuchsdarsteller nominiert.

Von "Everwood" bis "Manhattan Queen"

Von 2002 bis 2006 spielte er in der Fernsehserie "Everwood" den Arzt Andy Brown. Fortan war Williams ein gern gesehener Seriendarsteller, unter anderem in "Brothers & Sisters" (2006), "White Collar" (2012) oder "Chicago Fire" (2013). Kleinere Rollen hatte er zudem in den Filmen "Love Vegas" (2008), "127 Hours" (2010) oder "Manhattan Queen" (2018).

Er hinterlässt seine Frau Pam und zwei Kinder.