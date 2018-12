Nach der überraschenden Trennung von Helene Fischer und Florian Silbereisen hat sich die mediale Aufmerksamkeit zunächst voll auf die Schlagersängerin fokussiert. Die ist nach eigener Aussage wieder liiert. "Es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen", schrieb die 34-Jährige in ihrem Facebook-Posting vom 19. Dezember. Vieles deutet darauf hin, dass es sich bei dem Neuen um den Akrobaten Thomas Seitel handelt, der seit Längerem festes Mitglied von Fischers Showteam ist und mit der Sängerin eine spektakuläre Hochseilnummer aufführt.

Bei den vielen Berichten geriet einer in Vergessenheit: Helenes Ex-Partner Florian Silbereisen. Sie finde es berührend, "mit welcher Größe Florian damit umgeht", schrieb Fischer in ihrem Posting - und meinte damit ihre neue Beziehung. Doch was, wenn der Sänger und Moderator gar nicht der trauernde Verlassene ist, als der er vielfach dargestellt wird?

Florian Silbereisen: Wie gut kennt er Franziska Wiese?

Diese Möglichkeit deutet zumindest die Facebook-Seite "Florian Silbereisen Story" an. "Franziska die neue Liebe von Florian", behauptete die Seite erstmals am 20. Dezember. Gemeint ist die Schlagersängerin Franziska Wiese. Mehrfach wird diese Behauptung wiederholt. Ohne, dass dafür Belege angeführt werden - was auch viele Fans scharf kritisieren. Der Betreiber der Seite ist sich jedoch sicher, dass das Paar die Liaison im Januar öffentlich machen wird. Auch dafür gibt es keine Belege.

Was man sagen kann: Florian Silbereisen und Franziska Wiese kennen sich. So trat die Sängerin und Geigenspielerin bereits im April 2016 in der von Silbereisen moderierten Sendung "Das große Schlagerfest" auf. Wiese war damals 29 und wurde als "Newcomerin" präsentiert. Zuvor hatte die Künstlerin eine zehnjährige Violinausbildung am Konservatorium Cottbus absolviert. In diesem Jahr erschien ihr zweites Album, das den passenden Titel "Alles weiss" trägt: Franziska Wiese tritt bevorzugt barfuß und in weißen Kleidern auf.

Sollte sie tatsächlich eine Liaison mit Silbereisen eingehen, dürfte das ihrer Karriere sicher nicht schaden. Als Newcomer müsste sie dann zumindest nicht mehr angekündigt werden.