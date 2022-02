Sie haben zusammen gelacht und geweint: der Cast der Erfolgsserie "Friends". Doch nun will Matthew Perry ein Buch mit privaten Details veröffentlichen. Jennifer Aniston hat Angst, dass ihre Scheidung von Brad Pitt ein Thema sein könnte.

Matthew Perry kündigte an, Ende des Jahres seine Memoiren herausbringen zu wollen. Es soll "Friends, Lovers And The Terrible Thing" heißen. Schon der Titel lässt vermuten, dass es in dem Buch nicht nur um ihn selbst geht. Jennifer Aniston hat jetzt große Bedenken, dass private Details ihrer Trennung von Brad Pitt an das Licht kommen könnten.

Gegenüber dem Promi-Magazin "Closer Weekly" äußerte sich ein Bekannter der Schauspielerin, dass sie seit der Bekanntgabe große Bedanken hat, dass Matthew Perry private Details ihres Lebens ausplaudern könnte. Schließlich drehten beide zehn Jahre lang zusammen, von 1994 bis 2004 standen sie in der Kult-Sitcom vor der Kamera. Perry war ebenso ein Gast auf der Hochzeit des Promi-Paares und freundete sich mit Brad Pitt an. 2004 kam der große Bruch in Jennifer Anistons Ehe mit Brad Pitt. Bei den Dreharbeiten zu dem Film "Mister & Mrs. Smith" verguckten sich ihr Mann und Angelina Jolie ineinander.

Jennifer Aniston fürchtet Perrys Buch

Die Ehe mit Aniston ging daraufhin in die Brüche, während das "Friends"-Team die letzten Folgen abdrehte. Nach der finalen Staffel wollte sich Aniston, laut "Closer Weekly", der Kinderplanung mit ihrem Ehemann widmen. 2005 kam dann die Scheidung von Brad Pitt und Jennifer Aniston und auch das Aus für die Kultserie. Aniston musste ihr Leben neu sortieren.

Natürlich bekamen ihre Kollegen die harte Zeit in Jennifer Anistons Leben mit und wissen dadurch auch das ein oder andere Detail der Trennung und darauffolgenden Scheidung, das in der Öffentlichkeit nichts zu suchen hat. Der "Chandler Bing"-Darsteller soll eines der pikantesten Bücher seit Jahren geschrieben haben. Kein Thema ist Tabu und es gibt einen Einblick hinter die Kulissen von "Friends", heißt es.

Perry soll für die Veröffentlichung seiner Lebensgeschichte eine siebenstellige Summe kassiert haben. Da ist anzunehmen, dass der Inhalt diese Summe Geld wert sein wird.

Quelle: Closer Weekly