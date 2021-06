Troian Bellisario: "Pretty Little Liars"-Schauspielerin bekommt Baby in der Parkgarage

Wie sie in einem Podcast erzählt hat, bekam Troian Bellisario ihr zweites Baby in einer Parkgarage. Ihr Ehemann, "Suits"-Star Patrick J. Adams wurde zum Geburtshelfer.

Werdende Eltern sollten diese Geschichte womöglich nicht lesen. Denn sie klingt nicht nur verrückt, sie war es auch. Im Podcast "Katie's Crib" hat die Schauspielerin von ihrem ungewöhnlichen Geburtserlebnis berichtet.

Troian Bellisario bekommt ihr Baby in der Parkgarage

Nachdem ihr Ehemann, "Suits"-Star Patrick J. Adams nach Dreharbeiten in Kanada nach Hause in die USA gekommen waren, bemerkte Bellisario stärker werdende Wehen. Auf dem Weg ins Krankenhaus in Los Angeles wurden diese immer schlimmer, die Amerikanerin fühlte sich "unbehaglicher". Auf dem Parkplatz angekommen waren die Schmerzen für sie nicht mehr zu ertragen, sie fing an zu schreien und "machte sich in die Hose".

Adams eilte daraufhin zu einem Wachmann in der Garage, sagte ihm "Es passiert!", woraufhin der jedoch nicht weiter reagierte. Als er gerade einen Parkschein holen wollte, hörte er seine Frau im Auto brüllen. "Ich schrie: 'Zieh meine Hose runter! Zieh meine Hose runter!'", erinnert sich die nun zweifache Mutter. Nach vier Minuten war die zweite gemeinsame Tochter, Elliot, dann auf der Welt.

Ehemann Patrick J. Adams wird zum Geburtshelfer

Immer noch auf allen Vieren, drehte sich Bellisario um, nur um zu sehen, dass ihr Mann das neugeborene Mädchen "verkehrt herum" hielt. "Und sie weinte", erinnert sich die Schauspielerin, "aber ich sagte nur: 'Sie lebt, es geht ihr gut, sie atmet.'"

Auf Instagram nennt der "Pretty Little Liars"-Star die Geburt die "verrücktesten 15 Minuten meines Lebens". Bellisario und Adams haben bereits eine gemeinsame Tochter, die zweijährige Aurora. Dass das zweite Kind oft früher und schneller zur Welt kommt als das erste ist üblich. Doch so verrückt wie die von Bellisario sind wohl die wenigsten Geburtsgeschichten.

Verwendete Quelle: Podcast Katie's Crib