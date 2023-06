Hoch zu Ross startet König Charles III. vom Buckingham Palast zur Geburtstagsparade "Trooping the Colour". Es ist das erste Mal seit 1986, dass ein amtierender Monarch wieder reitend an dem Spektakel teilnimmt. Die verstorbene Queen nutzte in den vergangenen Jahren immer die Kutsche. Hinter Charles reiten sein Sohn William, sein Bruder Edward und seine Schwester Anne. Mehr