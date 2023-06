Zum ersten Mal seit seiner Thronbesteigung ist König Charles III. am Samstag mit der Geburtstagsparade "Trooping the Colour" geehrt worden. Die Prozession mit 1400 Soldaten, 200 Pferden sowie 400 Mitgliedern von Militärkapellen durch die Londoner Innenstadt begann um 10 Uhr Ortszeit. Zehntausende hatten sich entlang der Route versammelt, um einen Blick auf das Spektakel und die daran teilnehmenden Royals zu werfen.

Im Mittelpunkt stand König Charles III., der als erster Monarch seit 1986 hoch zu Ross an der Parade teilnahm. Die verstorbene Queen hatte die Zeremonie in den vergangenen Jahren immer in der Kutsche verfolgt. In der saßen dieses Mal Königin Camilla, Prinzessin Kate sowie die drei jungen Royals George, Charlotte und Louis. Erneut war es der Fünfjährige der mit seinen Grimassen und Gesten viele Blicke auf sich zog – während der Parade und später auf dem Balkon des Buckingham Palastes.