König Charles III. überreicht, in Begleitung von Prinzessin Anne, dem Gardekavallerieregiment der britischen Armee "Blues and Royals" im Rahmen einer Zeremonie im Buckingham Palace am 15. Juni die neue Standarte des Souveräns. Das Regiment wird die Eskorte des Souveräns bei Trooping The Colour anführen.

von Christina Klein Jedes Jahr, seit über 200 Jahren, wird an einem Wochenende im Juni der Geburtstag des amtierenden, britischen Souveräns gefeiert. In diesem Jahr steigt am 17. Juni die große Trooping the Colour Parade in London.

Die Vorbereitungen in London laufen auf Hochtouren. Am Samstag, dem 17. Juni wird der neue König, Charles III., die erste ihm gewidmete Trooping the Colour Parade in Empfang nehmen. Die Dimensionen dieser Parade sind bombastisch, das Königshaus fasst auf das Homepage zusammen: "Über 1400 paradierende Soldaten, 200 Pferde und 400 Musiker kommen jedes Jahr im Juni zƒusammen, um (...) eine großartige Demonstration militärischer Präzision, Reitkunst und Fanfaren zu zeigen."

Ihren Ursprung findet die Parade schon im 17. Jahrhundert unter Karl II., öffentlich wurde sie jedoch erst Anfang des 19. Jahrhunderts. Seitdem findet die Parade jährlich statt und wurde nur sehr selten unterbrochen, etwa während des Zweiten Weltkrieges, wegen der Corona-Pandemie wurde sie 2020 und 2021 nach Schloss Windsor verlegt.

Früher diente die Parade und das Vorführen der Fahnen in Gegenwart des Monarchen der Erinnerung an die Pflichten ihm gegenüber. Heutzutage ist die Parade als Ehrung an den amtierenden Monarchen und als Volksfest zu betrachten. Außerdem dient die Parade als Geburtstagsfeier des Königs oder der Königin, unabhängig davon, in welchem Monat dieser geboren ist (Charles hat im November Geburtstag), findet die Parade im Juni statt, wegen des Wetters.

Prinz Harry und Meghan werden nicht in London erwartet

Anlässlich der Feierlichkeiten empfängt London auch zahlreiche nationale und internationale Ehrengäste, die mit den Royals feiern. In diesem Jahr sollen zwei Familienmitglieder von Übersee aber nicht zur König Charles' erster öffentlicher Geburtstagsfeier eingeladen sein: sein Sohn Prinz Harry und dessen Frau Herzogin Meghan. Beide wanderten nach Amerika aus und traten offiziell als arbeitende Royals zurück, sodass sie, laut des amerikanischen "People"-Magazins, nun auch nicht mehr zum Fest eingeladen werden. Im letzten Jahr, 2022, waren sie dennoch als Gäste Teil der Zeremonie, seit dem ist jedoch viel passiert. Prinz Harry und seine Frau veröffentlichten eine Netflix-Doku und der Prinz seine Memoiren, die das Königshaus stark kritisierten.

Der Ablauf von Trooping the Colour

Die Trooping the Colour Parade startet am Samstag um 11 Uhr deutscher Zeit und soll bis circa 14:35 Uhr im ZDF übertragen werden. Sie beginnt am Buckingham Palast, führt über "The Mall" zum Paradeplatz "Horse Guard's Parade". Mitglieder der Königsfamilie begleiten den Militärumzug selbst reitend oder in der Kutsche. König Charles, Prinz William, Prinzessin Anne und Prinz Edward werden hoch zu Ross an der Parade teilnehmen. Bis zum Jahr 1987 nahm auch Königin Elizabeth II. in Uniform auf dem Pferderücken teil, danach entschied sie sich in Zivilkleidung auf dem Boden zu bleiben, um die Geburtstagsparade abzunehmen. Ein Grund dafür soll auch der Ruhestandes ihres Lieblingspferdes Burmese gewesen sein. 18 Jahre lang absolvierte Elizabeth Trooping the Colour auf dem Rücken der Rappstute.

Königin Camilla taufte das Anführer-Pferd

Das Pferd, welches die Parade in diesem Jahr anführen wird, heißt Juno, eine zehnjährigen Shire-Stute. Das Tier wurde Mitter der Woche bei einer kleinen Zeremonie in den Gärten von Clarence House von Königin Camilla getauft. Sie überreichte dem Pferd ein Halsband mit dessen Namen, bevor sie es mit einer Karotte fütterte. Das Pferd hat die zweijährige Ausbildung beim Life Guards Regiment offiziell beendet. Durch ihre Teilnahme an der Parade wird der Stute offiziell der Titel eines Drum Horse verliehen, das ranghöchste Pferd der Armee, so berichtet es das englische Portal "Daily Mail".

Königin Camilla am 14. Juni mit dem Parade-Pferd Juno. © Gareth Fuller - Pool/Getty Images

Zum ersten Mal treten auch Prinzessin Kate und Königin Camilla in ihren neuen militärischen Rollen auf. Kate wurde 2022 zum Oberst der irischen Garde ernannt – eine Position, die sie von ihrem Mann Prinz William übernommen hat, Königin Camilla übernahm von Prinz Andrew die Rolle der Oberst der Grenadier Guards. Es wird dennoch davon ausgegangen, dass beide in ziviler Kleidung und in einer Kutsche an Trooping the Colour teilnehmen werden, so das britische Newsportal "Mirror".

Prinz Williams Regiment zeigt die "King's Colour"

Es wird 2023 eine Besonderheit zu Ehren des Königs bei der Parade geben, die ihm sein ältester Sohn und Thronfolger Prinz William zuteilwerden lässt. In jedem Jahr präsentiert ein anderes der fünf Garderegimente seine Fahne, die sogenannte "King's Colour". 2023 werden es die "Welsh Guards" sein, angeführt von ihrem Ehrenoberst Prinz William, dem Prince of Wales.

Danach versammelt die britische Königsfamilie auf dem Balkon des Palastes, um die beeindruckende Flugshow der Royal Air Force zu bewundern und den Fans der royalen Familie zum Abschluss zu winken.

