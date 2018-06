Bisher saß er für gewöhnlich neben ihr in der Kutsche oder ritt zumindest direkt hinter ihr her, doch in diesem Jahr musste Queen Elizabeth II. (92) die althergebrachte Geburtstagsparade zu ihren Ehren alleine meistern. Die Königin saß ganz alleine in ihrer Kutsche und vermisste ihren Mann Prinz Philip (96) vermutlich durchaus. Fans sollten sich allerdings keine Sorgen machen, wie ARD-Royal-Experte Rolf Seelmann-Eggebert bei einer Live-Übertragung im Ersten erklärte. Sowohl die Queen als auch ihr Mann gelten selbst im hohen Alter als rüstig, auch wenn er vor wenigen Wochen eine Hüftoperation über sich ergehen lassen musste und sie kürzlich wegen ihres Grauen Stars an den Augen operiert wurde.

Prinz Philip hatte sich bereits im vergangenen Jahr offiziell in den Ruhestand verabschiedet und erklärt, dass er nicht mehr groß an offiziellen Terminen teilnehmen wolle. Außerdem steht ein für ihn ebenfalls wichtiger Termin ins Haus: Bereits am morgigen 10. Juni wird der Duke of Edinburgh 97 Jahre alt. Es ist anzunehmen, dass er sich in diesem Alter durchaus darauf in gewissem Maße vorbereiten muss, selbst wenn nur in privatem Kreise gefeiert werden soll. Zudem ist es nicht so, als ob die Queen tatsächlich heute Geburtstag hätte. Der Ehrentag der Königin ist eigentlich am 21. April, nur findet die "Trooping the Colour"-Parade immer erst am zweiten Samstag im Juni statt.

Ihre Familie ist bei ihr

Es ist aber nicht so, als ob Queen Elizabeth II. ganz alleine wäre. In drei zusätzlichen Kutschen wurde sie von weiteren wichtigen Mitgliedern der Royals begleitet - darunter Herzogin Kate (36), Herzogin Camilla (70) sowie dem frischvermählten Prinz Harry (33) und seiner Herzogin Meghan (36).