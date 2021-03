Party trotz Corona: Giulia Siegel macht Urlaub in Dubai und lässt ihre Instagram-Fans an wilden Nächten teilhaben. Keine gute Idee.

Sie gönnt sich: Champagner, Wodka und Whiskey stehen auf dem Tisch. Giulia Siegel ist ausgelassen zu sehen, stößt mit Freunden an. Zu fortgeschrittener Stunde will sie die angebrochene Champagnerflasche dann mit aus dem Restaurant nehmen. Als die Kellner ihr das verweigern, gibt es für die 46-Jährige nur eine Lösung. "Die war teuer!", ruft sie und ext die Flasche vor laufender Kamera. "Ich lass doch nicht 180 Euro hier am Tisch stehen!“

Die Tochter von Schlagerlegende Ralph Siegel ("Ein bisschen Frieden") macht derzeit Urlaub in Dubai. Und das, obwohl in den Vereinigten Arabischen Emiraten die Covid-19-Fallzahlen weit über 200 pro 100.000 Einwohner liegen. Einschränkungen für das öffentliche Leben gibt es trotzdem wenige, vor allem nicht in örtlichen Hotels. Für Siegel der willkommene Ort, um Ferien vom Virus zu machen. Während in Deutschland ein neuer Lockdown droht, feiert die Münchnerin bei 30 Grad. Und nicht nur das, sie lässt es auch alle Welt wissen.

Denn das Video von ihrer Partynacht im Hotel hat nicht etwa ein Paparazzo gemacht. Siegel hat es selbst in ihrer Instagram-Story veröffentlicht. Die Reaktion ihrer Fans lässt nicht lange auf sich warten. In Kommentaren wird Siegel heftig für ihre Sause kritisiert. "Während andere sich seit Monaten zurückhalten und wieder Angst haben müssen, den Laden zu schließen, säufst du (sorry für das Wort) in Dubai", schreibt ein Follower. Andere finden die Sause an sich nicht so schlimm, fragen allerdings: "Warum musst du das alles posten?"

Giulia Siegel präsentiert ungewöhnliche Lösung

Für Siegel ist es nicht die erste Corona-Auszeit. Nach ihrer Teilnahme bei "Temptation Island" in Thailand gönnte sie sich Ende vergangenen Jahres einen Malediven-Urlaub mit Freund Ludwig Heer. Der ist in Dubai dieses Mal nicht dabei, verteidigt aber seine Freundin und legt wert auf die Feststellung, dass sie sich in Dubai an geltende Regeln halte.

Um auf Nummer sicher zu gehen, präsentierte Siegel an "Tag drei in Dubai" eine neue Lösung. "Ich habe gleich das ganze Lokal gemietet", lässt sie ihre Instagram-Follower wissen. Für Geld lässt sich eben alles kaufen – nur keine Empathie.

