Eine Party mit 500 Gästen soll Neymar jr. derzeit in Brasilien feiern - und das trotz Corona. Bislang sind die Meldungen dazu nur Gerüchte. Trotzdem scheinen ihm viele die Megaparty zuzutrauen.

Brasilien ist weltweit eines der Länder, das von der Coronapandemie am schlimmsten getroffen wurde. Fast 200.000 Tote hat der südamerikanische Staat mittlerweile zu beklagen. Umso erstaunlicher ist eine Party, die der brasilianische Fußballnationalspieler Neymar dort veranstalten soll. Sämtliche Coronaregeln scheinen für den Fußballstar offenbar nicht zu gelten.

Neymar soll in einer Villa in Mangartiba an Rio de Janeiros berühmter Green Coast extra einen schallisolierten Partyraum installiert haben, berichtet die brasilianische Zeitung "O Globo". Damit solle verhindert werden, dass Nachbarn sich über den Lärm beschwerten. Angeblich sollen mehr als 500 Gäste zu der Megaparty geladen sein, die am 25. Dezember startete und bis Silvester dauern soll. Angeblich mussten alle Besucher ihre Smartphones abgeben. damit keine Fotos auf Instagram von der Veranstaltung auftauchen.

Offiziell gibt es keine Bestätigung für die Party. Weder Neymar jr. selbst noch seine Familie haben sich bislang dazu geäußert. Das letzte Foto, das der Fußballer auf Instagram veröffentlichte, zeigt ihn den 28-Jährigen an Heiligabend mit seiner Familie. Neymar steht mit Schwester Rafaella Santos, Sohn Davi Luca, seiner Mutter Nadine Goncalves, seinem Vater Neymar Sr. und seinem engen Freund Jota Amancio vor einem üppig geschmückten Weihnachtsbaum.

Wegen der angeblichen Megaparty steht Neymar jr. unter Beschuss. Der brasilianische Anwalt Augusto de Arruda Botelho twitterte: "Der Preis für den größten Idioten dieser Tage geht an Neymar und seine Fünf-Tages-Party."

Neymar für ausschweifende Partys bekannt

Neymar ist für seine ausschweifenden Partys berüchtigt. Der Spieler, der bei Paris Saint Germain unter Vertrag steht und wegen einer Verletzung bis Jahresende pausiert, feierte seinen 28. Geburtstag im vergangenen Februar in einem Club in Paris. Wie der ehemalige Manchester-United-Spieler Ander Herrera im spanischen Fernsehen berichtete, habe Neymar zwei Ebenen angemietet. In der einen feierten die verheirateten Spieler, auf der anderen die Singles. Auf die Frage, was dort passiert sei, antwortete Herrera: "Was ist nicht passiert?"