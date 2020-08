View this post on Instagram

„Halt nicht fest was du liebst, sondern lass es los..“ 2 Wochen und einen Tag ist es nun schon her, dass mein „Großer“ nach monatelangem Hin und Her ins Flugzeug gestiegen ist. Er hat eine wundervolle Gastfamilie in Kalifornien bekommen, die ihn schon jetzt nicht mehr hergeben will. Ich bin für ihn so unendlich dankbar, und auch wenn es für mich echt eine große Herausforderung war ihn ziehen zu lassen, so weiß ich einfach, dass es für ihn sicher eine Wahnsinnserfahrung werden wird. Aber ich war beim Abschied am Flughafen richtig tapfer - ein bisschen mulmig war mir natürlich schon. Kann man sein Kind jetzt allen ernstes ins Ausland schicken!? Oder ist das zu verrückt!? Gerade JETZT in die USA!? Lennox war da total entspannt, ich weniger. Daher wurde er von uns bestens ausgerüstet und ausgestattet mit allem was das Schutzmasken- und Sicherheitsbrillengeschäft so hergab👽 Mittlerweile ist seine 10-tägige Quarantäne überstanden und sein Schuljahr gestartet. #homeschooling natürlich. Seine liebe Gastmama versorgt mich regelmäßig mit Infos und Fotos. Zum Glück... denn sagen wir mal so.... es scheint ihm dort sehr gut zu gehen...denn er meldet sich kaum;) Jungs halt. Aber genau so soll es ja auch sein. Seine Austauschorganisation empfiehlt den Kontakt, gerade für den Anfang auf ein Minimum zu reduzieren. Um dort besser „anzukommen“ - ich dachte ich würde das überhaupt nicht aushalten, aber die Kleinen halten mich ordentlich auf Trapp, und wie gesagt, seine Gastmama hat ein Herz für mich 💞 und so ich weiß alles was ich wissen muss🤣 Es ist wirklich erstaunlich, dass das nun tatsächlich alles geklappt hat. Seine Organisation hat wirklich bis zuletzt für ihre „Tasties“ gekämpft... und plötzlich machten die Botschaften tatsächlich auf und alles ging ganz schnell. Am Freitag kam sein Visum und Sonntag saß er bereits im Flieger 🇺🇸 zum Glück gibt es auch schon einen Rückflug🥰 Danke @taste_hs_worldwide ! #dielängsten10monatemeineslebens #diecoolsten10monatefürmeinensohn #werbungwegenmarkierung #tastetheworld #highschool #tastiesontour #taste_hs_worldwide