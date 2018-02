“Sie hat vermutlich große Probleme und ist deshalb gut im Bett": Vor 14 Jahren hat sich Donald Trump so über Lindsay Lohan geäußert, die damals noch ein Teenager war. In einem Facebook-Live-Interview für die britische Tageszeitung "Daily Mail" erweist sich die Schauspielerin jedoch als nicht nachtragend. Im Gegenteil: Während die Popularität des US-Staatsoberhauptes in Hollywood äußerst gering ist, bricht Lohan eine Lanze für den Milliardär. "Er ist der Präsident, also musst du dich ihm anschließen. Wenn du ihn nicht schlagen kannst, schließ' dich ihm an", sagte die 31-Jährige.

In dem Gespräch äußerte sich Lohan auch über den Islam, eine Religion, mit der die Schauspielerin schon seit längerem in Verbindung gebracht wird. Die Schauspielerin bezeichnete die Religion als "schön", und stellte eine mögliche Konversion zum Islam in Aussicht: "Alles ist möglich", sagte sie. Sie habe den Koran schon seit längerer Zeit studiert und sei besorgt gewesen, wieder in die USA einzureisen - wegen des dort herrschenden politischen Klimas und dem sogenannten Muslim-Ban, einem Einreiseverbot für Bürger sieben muslimischer Staaten.

Lindsay Lohan und die Flüchtlingsfrage

Lohan hat zuletzt mehrere syrische Flüchtlingscamps in der Türkei besucht und forderte Donald Trump auf, ebenfalls Hilfe zu leisten. Die Schauspielerin hat sich sogar mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getroffen und ist von dessen Engagement angetan.

Wie man eine Lösung für die Flüchtlingskrise herbeiführen könnte, darauf hat Lindsay Lohan eine ganz einfache Antwort: "Angelina Jolie, Donald Trump, Putin - je mehr starke Figuren wir haben, desto besser." Damit nicht genug: "Brad Pitt, vielleicht jemand wie Rachel McAdams - je mehr, desto besser." Willkommen in Lohans Welt: Sie stellt sich das so einfach wie Mode vor, wie man die Probleme dieser Welt in den Griff kriegen könnte.

Die für ihren extravaganten Lebensstil bekannte Schauspielerin hat in den vergangenen Jahren öfters die Türkei besucht und bereits mehrfach einen möglichen Übertritt zum Islam angedeutet.