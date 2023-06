26 Jahre nach seinem Tod wird Rap-Legende Tupac Shakur mit einem eigenen Stern auf dem Walk of Fame geehrt.

Tupac Shakur (1971-1996) bekommt einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame.

Wie das Branchenmagazin "Billboard" berichtet, wird der Rapper am 7. Juni in der Kategorie "Recording" (Dt: Aufnahme) bei einer öffentlichen Zeremonie auf dem Hollywood Boulevard seinen eigene Stern erhalten.

"Tupac Shakur war Rapper, Schauspieler, Aktivist, Dichter und Revolutionär", sagt Ana Martinez, Vizepräsidentin und Pressesprecherin des Hollywood Walk of Fame. "Dieser ikonische Künstler ist noch Jahrzehnte nach seinem Tod Teil des Zeitgeists und wird auch in den kommenden Jahren eine wichtige kulturelle Persönlichkeit bleiben."

"Einer aus Los Angeles"

Der New Yorker Shakur hatte seine prägenden Jahre in Kalifornien verbracht. Als "einer aus Los Angeles" würde der Stern des Rappers sicherlich zu der Liste der am meisten besichtigten Sterne gehören, so Martinez weiter.

Tupac Shakur hatte seit 1991 insgesamt vier Alben veröffentlicht, bevor er im Alter von 25 Jahren, vermutlich im Zuge der "Eastcoast vs Westcoast"-Fehde erschossen wurde. Er dient zahllosen Künstlern als Inspiration, darunter Kendrick Lamar (35), Eminem (50), Drake (36), Ed Sheeran (32) oder Justin Bieber (29).