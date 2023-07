Tupac Shakur sorgt immer noch für Rekorde. Bei einer Auktion wurde einer seiner Ringe versteigert. Für mehr als eine Million US-Dollar.

Der ermordete Rapper Tupac Shakur (1971-1996) entfacht auch rund 27 Jahre nach seinem Tod noch immer eine ungeheure Strahlkraft und stellt neue Rekorde auf. Wie das Auktionshaus Sotheby's in New York City bekannt gibt, wechselte nun ein ehemaliges Schmuckstück des Musikers für die Summe von einer Million US-Dollar (ca. 900.000 Euro) den Besitzer. Der Kronenring, eine Spezialanfertigung für den Künstler aus Gold, Rubinen und Diamanten, ist damit der "wertvollste Hip-Hop-Gegenstand, der jemals versteigert wurde".

Zuvor hatte der Ring des "California Love"-Interpreten "nur" einen Schätzwert von 200.000 bis 300.000 US-Dollar erreicht, die Interessenten überboten sich allerdings in der Auktion bis zum mehr als dreifachen des ursprünglich angenommenen Wertes. Cassandra Hatton von Sotheby's sagte in einem Statement zu dem Schmuckstück: "Dieser einzigartige, maßgefertigte Ring wurde von Pac selbst akribisch entworfen und gehört zu den späten Produkten seiner grenzenlosen kreativen Energie - ein einzigartiges Artefakt aus einer Zeit, die ein Zeugnis für seinen anhaltenden Einfluss auf den Hip-Hop ist."

Tupac Shakur wurde wahrscheinlich von Gangmitgliedern erschossen

Tupac Shakur kreierte den Ring und gab ihn wenige Monate vor seinem Tod in Auftrag. Inspiriert worden sei er dabei von den Kronen der mittelalterlichen Könige Europas, heißt es. Bei seinem letzten öffentlichen Auftritt bei den MTV Video Music Awards trug er ihn. Lesane Parish Crooks, so der bürgerliche Name des Rappers, starb am 13. November 1996 in Las Vegas. Wenige Tage zuvor besuchte er einen Boxkampf seines Freundes Mike Tyson (57). Nach einem Streit mit Gangmitgliedern wurde sein BMW mit zahlreichen Schüssen an einer roten Ampel durchsiebt. Der Künstler erlag in einem Krankenhaus fünf Tage später seinen schweren Verletzungen. Die Tat konnte bis heute nicht restlos aufgeklärt werden.

Bis heute gilt Tupac Shakur als einer der einflussreichsten Rap-Künstler aller Zeiten. Er verkaufte weltweit mehr als 75 Millionen Tonträger. Zu Lebzeiten veröffentlichte der gebürtige New Yorker fünf Studioalben, posthum erschienen weitere fünf Langspieler mit unveröffentlichten Aufnahmen von Tupac.