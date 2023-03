Camila Alves McConaughey (Ehefrau von Matthew McConaughey) war an Bord der Lufthansa-Maschine, die in Washington landen musste

Am Mittwochabend (Ortszeit) musste eine Lufthansa-Maschine aus Texas nach schweren Turbulenzen unplanmäßig in Washington landen. An Bord: Camila Alves McConaughey, die auf Instagram den Schrecken schildert.

Es waren Schreckmomente für die Passagiere der Lufthansa-Maschine LH469. Eine davon: Matthew McConaugheys Ehefrau Camila Alves McConaughey. Am Mittwochabend (Ortszeit) war sie an Bord, als das Flugzeug in Turbulenzen geriet. Der Flieger war auf dem Weg von Texas nach Frankfurt, musste dann jedoch unplanmäßig in Washington D.C. landen.

Lufthansa-Flug in Turbulenzen: Matthew McConaugheys Ehefrau war an Bord

"Auf dem Flug gestern Abend wurde mir gesagt, dass das Flugzeug fast 4000 Fuß tief fiel, sieben Menschen ins Krankenhaus kamen und alles überall herumflog", berichtete Alves McConaughey auf Instagram.

Ob die Maschine tatsächlich 4000 Fuß fiel, ist nicht übermittelt, von einem Sinkflug berichteten laut "Washington Post" jedoch auch andere Passagiere. "Um die Privatsphäre der Menschen um mich herum zu respektieren, ist das alles, was ich zeige, aber im Flugzeug war ein Chaos und die Turbulenzen kamen immer wieder", beschrieb das 41-jährige Model die Situation an Bord. Dazu postet sie einen kurzen Clip, auf dem Gegenstände aus der Bordküche auf dem Boden der Maschine zu sehen sind.

Sieben Menschen im Krankenhaus

Bei den Luftbewegungen handelte es sich Lufthansa zufolge um sogenannte Clear Air-Turbulenzen, die ohne sichtbare Wetterphänomene und Vorwarnung auftreten können. Die in Austin im US-Bundesstaat Texas gestartete Maschine sei 90 Minuten nach dem Abheben in die Turbulenzen geraten. Der Flughafenbetreiber in Washington – die Metropolitan Washington Airport Authority – und die US-Luftfahrtaufsicht FAA teilten laut US-Medienberichten mit, sieben Menschen seien in Krankenhäuser gebracht worden. Es handele sich um kleinere Verletzungen.

Alves McConaughey setzte ihre Reise am nächsten Tag fort. Ebenfalls auf Instagram postete sie zuletzt eine Story von sich an Bord einer neuen Maschine. Der Pilot habe gerade verkündet, dass nach dem Abflug aus Washington mit Turbulenzen zu rechnen sei, erklärte sie. "Einfach mein Glück", sagte sie sarkastisch.

Quellen: Instagram / DPA / "Washington Post"