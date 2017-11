"Dass ich mich so unglaublich schnell in Meghan verliebt habe, war für mich die Bestätigung, dass alles perfekt läuft. Diese schöne Frau ist einfach in mein Leben gestolpert, und ich in ihres." Der britische Prinz Harry und seine Verlobte US-Schauspielerin Meghan Markle äußerten sich in einem ersten offiziellen Interview nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung am Montag. Der Antrag sei nach ihren Worten während einer "typischen Nacht" im Kensington Palace vor einigen Wochen erfolgt. "Wir wollten Hühnchen braten... ...es war eine Riesenüberraschung, es war so süß, natürlich und sehr romantisch. Er ging auf die Knie." Die Nachricht verkündete Harrys Vater, Prinz Charles, in einer Erklärung. Er sagte, er sei "erfreut". Während die Königin und der Herzog von Edinburgh ihnen "jedes Glück" wünschten. Das Paar hatte sich bei einem von Freunden arrangierten Blind Date im Juli 2016 kennengelernt. Der 33-jährige Harry bestätigte die Beziehung einige Monate später, indem er die Medien zurechtwies, die seiner Meinung nach zu sehr in das Privatleben der 36-jährigen geschiedenen Markle eingedrungen waren. Harry ist selbst kein Unbekannter, wenn es um Medien geht. In seiner Jugend hatte er für einige Negativschlagzeilen gesorgt. Nun scheint der Prinz sich niederzulassen. Den Verlobungsring hat er nach eigenen Worten selbst entworfen. Dieser enthalte zwei Diamanten seiner Mutter Diana. Die Hochzeit soll im Frühjahr 2018 stattfinden.