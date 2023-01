von Christina Klein Das Oprah-Winfrey-Interview 2021 mit Prinz Harry und Herzogin Meghan hielt die Welt auf Trab. Nun gibt der Prinz neue TV-Interviews, kurz bevor seine Memoiren auf den Markt kommen.

Seit der Bekanntgabe, dass Prinz Harry am 10. Januar seine Memoiren namens "Spare" veröffentlichen wird, warten nicht nur Royal-Fans gespannt auf neue, brisante Geschichten aus dem Palast. Nun steht die Veröffentlichung kurz bevor und als würde das im britischen Königshaus nicht schon für genug Bauchschmerzen sorgen, gab der Prinz jetzt wieder "enthüllende TV-Interviews", um Promotion zu machen für sein Buch.

Für das Format "60 Minutes" des Senders CBS traf sich der Aussteiger-Prinz mit dem US-Moderator Anderson Cooper, der Sender veröffentlichte am Montag diesen kurzen Trailer:

Das Interview soll am Sonntag, den 8. Januar ausgestrahlt werden und laut Ankündigung von CBS sehr "aufschlussreich" sein. In dem Trailer hört man Prinz Harry zwar nicht sprechen, jedoch sieht man, wie er groß gestikulierend versucht, dem Moderator seinen Standpunkt klarzumachen. Mit den Händen formt er einen großen Kreis, der könnte für eine Geste, die "das große Ganze" beschreibt stehen. In jedem Fall für etwas Großes.

Auf Twitter veröffentlichte der Sender nun auch einen Ausschnitt, in dem es schon richtig zur Sache geht. In dem Clip behauptet Prinz Harry, dass er eigentlich privat und in Ruhe aus dem Königshaus austreten wollte, dies aber durch die Medienberichte nicht möglich war. Er wirft dem Königshaus außerdem vor, dass seine Familie nicht geschützt wurde. Er sagt: "Man kommt an den Punkt, an dem Schweigen Betrug ist."

Prinz Harry führte auch in UK ein TV-Interview

Nach und nach sickern Details der Memoiren durch. Es soll in dem Buch auch über den großen Konflikt zwischen Prinz Harry und seinem Bruder Prinz William gehen. Harry habe sich hinter seinem großen Bruder immer als "zweite Geige" gefühlt. Sogar von Einzelheiten einer Streitsituation ist bei britischen Medien wie "The Sun" bereits die Rede. Der britische Sender ITV veröffentlichte ebenfalls einen Interview-Ausschnitt auf Instagram, das Prinz Harry mit dem Moderator Tom Bradby führte.

Auch hier findet der Prinz deutliche Worte: "Ich hätte meinen Vater gerne zurück, es hätte nie so weit kommen müssen." Ein Satz, den der Prinz spricht, geht einem besonders ins Mark: "Ich will eine Familie, keine Institution", sagt er in dem kurzen Clip. Dieses Interview wird ebenfalls am kommenden Sonntag ausgestrahlt werden. Der Moderator Bradby ist ein ehemaliger königlicher Korrespondent von ITV, ein Freund der Sussexes und er interviewte das Ehepaar bereits für einen Dokumentarfilm über ihre Afrikatour 2019.

Doch auch für den amerikanische Kollegen Cooper soll Prinz Harry in der Vergangenheit Sympathien entwickelt haben. Die beiden teilen, dass ihnen das Thema psychische Gesundheit am Herzen liegt und auch Cooper bereits öffentlich über seine Familiengeschichte sprach. Eine Quelle des Senders sagte über das Verhältnis und das Format, in dem der Prinz sprechen wird: "Mr. Cooper hat Harrys Vertrauen gewonnen. Dies ist ein Coup für Herrn Cooper und er passt gut zu Harrys Kampagne zur Förderung der psychischen Gesundheit. Es ist eine sonntägliche Sendung zur Hauptsendezeit, in der ausländische Staats- und Regierungschefs und Präsidenten zu Gast waren. Es ist die Sendung, die alle Politiker und Entscheidungsträger beobachten."

Mit der Veröffentlichung von "Spare" dürfte die bereits angeschlagene Beziehung zwischen Prinz Harry und seinem älteren Bruder Prinz William weiter beschädigt werden.

Die Memoiren wurden mit Unterstützung von JR Moehringer geschrieben, einem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Journalisten, der zuvor die Biografie des US-Tennisstars Andre Agassi schrieb. Der Herzog von Sussex wird die Hörbuchversion der Memoiren persönlich einsprechen und einen Teil des Erlöses an wohltätige Zwecke spenden. Die PR-Keule, damit das Buch sich auch ordentlich verkauft, schwingt Prinz Harry im Vorwege durch die TV-Interviews auf jeden Fall schon gewaltig.

Quelle:CBS, Daily Mail, ITV