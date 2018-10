Tweet des Tages

"Schönen Oktober euch allen. Der Pool ist noch nicht fertig. #freethenipplemovement"

Zach Braff (43, "Wish I Was Here") ist für seine lustigen Instagram-Posts bekannt. Jetzt zeigt sich der Schauspieler oben ohne auf Instagram. Er postet einen skurrilen Schnappschuss, auf dem er in einer Betongrube steht und sein T-Shirt bis zum Hals hochzieht, sodass sein trainierter Oberkörper in ganzer Pracht zu sehen ist. Dazu schickt er Grüße zum Oktoberanfang und witzelt, dass das ausgegrabene Loch mal ein Pool werden soll und er der "Befreit die Burstwarzen"-Bewegung angehört. Wo sich Braff genau befindet und ob das tatsächlich mal sein Pool werden soll, verrät er nicht.