Moderator Jürgen Domian greift in einem Zeitungsartikel Klimaaktivistin Greta Thunberg an. Im "Kölner Stadt-Anzeiger" zeigt er sich von ihr genervt: "Es gibt kaum eine Woche, in der Du nicht irgendwo in Erscheinung trittst und irgendjemandem mit moralinsaurer Miene Vorwürfe machst". Außerdem fragt er sich, ob der Hype um Thunberg nicht nur eine clevere PR-Strategie sei, mit der jemand einen Haufen Geld mache. Das kommt bei vielen Twitter-Usern nicht gut an. Aber ob Greta Thunberg von Domians Kritik überhaupt etwas mitbekommt?