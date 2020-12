US-Star Tyler Perry und seine Langzeitfreundin Gelila Bekele haben sich getrennt. Im Trennungs-Post spricht er sich Mut zu: "Kopf hoch!"

US-Schauspieler Tyler Perry (51, "A Madea Family Funeral") und Model Gelila Bekele haben sich getrennt. Das gab er nun via Instagram bekannt. "So sieht eine Midlife-Crisis aus. Ich bin 51, Single und frage mich, wie das nächste Kapitel in meinem Leben aussehen wird", so Tyler und lässt damit keinen Zweifel an seinem Beziehungsstatus.

"Wie auch immer es aussieht, ich werde mit Gott gehen, der beste Vater und Mann sein, der ich sein kann, meinen Kopf hochhalten und versuchen, dabei gut auszusehen", schreibt er weiter zu einem Foto, das ihn in Sportkleidung beim Training zeigt. "Frohe Weihnachten und freuen wir uns auf das Jahr 2021, das uns Frieden bringt!", schließt Perry seinen Post.

Der Unterhaltungsmogul - laut "Forbes" der bestverdienende Künstler 2010 und 2011 in der Unterhaltungsbranche - und das Model wurden ein Paar, nachdem sie sich 2007 bei einem Prince-Konzert kennengelernt hatten. 2014 wurden sie Eltern eines Sohnes. "Es gibt keine andere Person auf diesem Planeten, mit der ich zusammen sein oder ein Kind haben möchte, weil sie unglaublich ist", sagte der Schöpfer der Kultfigur Mabel "Madea" Earlene Simmons 2017 dem "People"-Magazin und fügte hinzu, dass er über FaceTime von Bekeles Schwangerschaft erfahren hatte.