Tyler Skaggs, ein 27-jähriger Spieler der Los Angeles Angels, ist am Montag tot in einem Hotelzimmer in Texas aufgefunden worden, nur zwei Tage nach dem letzten Spiel für seine Mannschaft. Das Baseball-Team veröffentlichte ein Statement auf Twitter, in dem der Tod des Spielers bestätigt wurde. In einer Mitteilung der Polizei hieß es, es sei ein Notruf zu einem bewusstlosen Mann in einem Hotelzimmer eingegangen. Als die Polizisten eintrafen, habe der Mann nicht mehr reagiert und sei für tot erklärt worden.

Über die Todesursache ist bisher offenbar nichts bekannt. Es gebe aber momentan keine Anhaltspunkte für ein Verbrechen, so die Polizei weiter. Von den Los Angeles Angels heißt es: "Mit großer Trauer teilen wir mit, dass Tyler Skaggs heute in Texas gestorben ist. Tyler war und wird immer ein wichtiger Teil der Angels-Familie sein. Unsere Gedanken und Gebete sind in dieser schlimmen Zeit bei seiner Frau Carli und seiner ganzen Familie." Das MLB-Team ist derzeit in Texas. Nach der Nachricht über den Tod von Tyler Skaggs wurde das Spiel der Mannschaft, das für Montagabend geplant war, abgesagt.

Am Sonntag hatte Skaggs noch ein Bild auf Instagram gepostet, auf dem seine Angels-Teamkollegen auf einem Flugplatz zu sehen sind - alle mit Cowboy-Hüten. Dazu hatte er geschrieben: "Howdy ihr alle. #TexasRoadstrip."