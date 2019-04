Tyra Banks (45) möchte, dass sich ihre Fans auch mal eine Pause gönnen von der Smartphone-Social-Media-Welt. Und geht deshalb mit gutem Beispiel voran. In einem Instagram-Post schrieb das Model am Montag: "Ihr Lieben, schließt diese Social-Media-App. Legt das Telefon weg. Macht einen Schritt raus aus dieser Welt und rein in die richtige. Schaut nach oben und bemerkt diese kleinen Details, die euch sonst immer entgehen, weil ihr ständig nach unten schaut. Ich mache das in 3... 2... 1".

Bei ihren 6,3 Millionen Followern kam der Post bisher gut an. Knapp 60.000 von ihnen drückten auf "Gefällt mir", seit er am Montagmorgen online ging. Auch in den Kommentaren gab es viel Zustimmung für Tyras selbstauferlegte Smartphone-Diät. Es scheint, als wäre die 45-Jährige nicht die Einzige, die sich eine Auszeit von den sozialen Medien wünscht.