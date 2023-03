Bei Tyson Fury und Ehefrau Paris ist Nachwuchs unterwegs. Das hat der britische Schwergewichts-Weltmeister auf Instagram bekannt gegeben.

Bei Box-Star Tyson Fury (34) ist Nachwuchs unterwegs. Wie der Schwergewichts-Weltmeister in einer Instagram-Story verkündet hat, erwartet Ehefrau Paris Fury (33) ihr siebtes Kind. "Ich darf einen gemeinsamen Date-Abend mit meiner wunderschönen schwangeren Frau Paris verbringen", schrieb Fury in dem sozialen Netzwerk, um hinzuzufügen: "Das siebte Baby kommt. Was für eine Frau. Fantastische Nachrichten, um mich aufzumuntern."

Tyson Furys Großfamilie

Der in seiner professionellen Box-Karriere bisher ungeschlagene Fury und Ehefrau Paris Fury sind bereits Eltern von sechs Kindern - drei Töchtern und drei Söhnen. Tochter Venezuela ist mit 14 Jahre die älteste. Prince John James ist zehn, Prince Tyson Fury II fünf Jahre alt, Valencia Amber vier, Prince Adonis Amaziah drei und die jüngste Athena ist ein Jahr alt.

Fury lernte seine Ehefrau bereits als Teenager kennen. Im Jahr 2008 wurde geheiratet. Erst vorgestern war bekannt geworden, dass der geplante Schwergewichtskampf zwischen Fury und dem ukrainischen Boxer Oleksandr Usyk (36) nicht stattfinden wird. Nach Aussage seines Promoters Frank Warren erwägt Fury derzeit, seine Profikarriere zu beenden.