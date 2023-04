Eigentlich wurde der Erbstreit um den musikalischen Nachlass von Udo Jürgens beigelegt. Jetzt legen seine Kinder jedoch Klage ein.

Am 21. Dezember 2014 verstarb der Schlagerstar Udo Jürgens im Alter von 80 Jahren und hinterließ ein großes musikalisches Vermächtnis. 2021 wurde der jahrelange Zwist zwischen seinen Kindern John (59) sowie Jenny (56) und seinem Manager Freddy Burger (77) eigentlich beigelegt. Doch jetzt geht der Streit in eine neue Runde - und womöglich sogar vor Gericht. John und Jenny Jürgens teilten in einem Statement der "Bild"-Zeitung mit: "Bedauerlicherweise wurden die Verlagsverträge, trotz des Vergleichs in 2021, von dem Herrn Burger gehörenden Aran-Verlag nicht ordnungsgemäß erfüllt. Deswegen haben wir jetzt Klage eingereicht."

Es fehle "letztlich die Vertrauensbasis für eine weitere Zusammenarbeit", so die Kinder der Musik-Legende. Das Vorgehen sei auch in Udos Sinne: "Herr Burger ist nämlich wirklich nicht in der Lage zu beurteilen, was die Wünsche unseres Vaters gewesen wären. Das hat er in der Vergangenheit oft genug gezeigt." Auch Burger äußerte sich zu den erneuten Querelen und sagte in einer Erklärung: "Gerne halte ich fest, dass die Aran Concertical Productions AG der Verlag für die ab 1977 entstandenen Songs von Udo Jürgens ist. Daran hat sich durch das Ableben von Udo Jürgens nichts geändert und wird sich auch in Zukunft nichts ändern."

Diese Einigung wurde eigentlich erzielt:

Eigentlich einigte man sich 2021 auf eine neue Regelung. In einer Pressemitteilung der Udo Jürgens Master AG hieß es: "So werden sich die ehelichen Kinder zukünftig als alleinige Gesellschafter um die Geschicke der Tonträgerunternehmung Udo Jürgens Master AG kümmern." Damit liege die Veröffentlichung des gesamten Udo-Jürgens-Musikproduktions-Katalogs in den Händen der beiden Jürgens-Kinder.

"Freddy Burger konzentriert sich auf die Pflege des ihm gehörenden Musikverlags für die Werke von Udo Jürgens", hieß es weiter. Burger sei dadurch zuständig für die musikalische Weiterentwicklung dieser von Udo Jürgens geschaffenen Werke, "etwa durch deren Verwendung in Film-, Werbe- und Musicalproduktionen sowie durch die Inspiration heute aktiver Musikerinnen und Musiker".

"Wir bewahren sein musikalisches Vermächtnis"

John und Jenny Jürgens, die aus Udo Jürgens' Ehe (1964-1989) mit Erika Meier, genannt Panja Jürgens, stammen, zeigten sich in einem gemeinsamen Statement froh über die Einigung mit Freddy Burger: "Unser Vater hat mit seiner Musik, weit über den deutschsprachigen Raum hinaus, Kulturgut geschaffen und Generationen damit begeistert. Wir bewahren sein musikalisches Vermächtnis." Außerdem kündigten sie an: "Seine Fans können sich nun wieder auf die Fortsetzung weiterer Veröffentlichungen der Udo-Jürgens-Originalaufnahmen freuen."

Und auch Freddy Burger schien das Ergebnis zu gefallen: "Ich freue mich, die zum Aran-Musikverlagskatalog gehörenden musikalischen Werke von Udo Jürgens verwalten zu dürfen. Udo Jürgens war einer der begnadetsten Musiker und Entertainer im deutschen Sprachraum der letzten 60 Jahre. Ich bin dankbar, dass ich ihn auf seinem Weg so lange begleiten durfte und stolz auf das, was wir in den fast 40 Jahren unserer Zusammenarbeit geschaffen haben. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Musik von Udo Jürgens lebt und auch die nächste Generation zu begeistern vermag."

Bis zuletzt stand Udo Jürgens auf der Bühne

Udo Jürgens starb am 21. Dezember 2014 an akutem Herzversagen. Bei einem Spaziergang im Schweizer Gottlieben war der Entertainer etwa drei Monate nach seinem 80. Geburtstag zusammengebrochen. Bis zuletzt stand Udo Jürgens auf der Bühne. Im Februar 2014 hatte der Sänger noch einen Charterfolg mit seinem Album "Mitten im Leben - Das Tribute Album". Danach ging er im Oktober auf Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz.