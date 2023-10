Udo Lindenberg hat seine Knie-Operation überstanden. Der Sänger trainiert sogar schon wieder fleißig für neue Projekte.

Schon Anfang September hatte Udo Lindenberg (77) auf Instagram angekündigt, dass er nach viel "Bühnenaction" ein neues Knie brauche. In Hamburg ist der Musiker nun in einem Krankenhaus operiert worden, wie er der "Bild"-Zeitung bestätigt hat: "Ja es stimmt, ich musste mich nach einer Sportverletzung - ewiges Konditionsgejogge, Bühnenaction - einer Knieoperation unterziehen."

Udo Lindenberg trainiert schon wieder

Demnach scheint der Eingriff ohne Komplikationen verlaufen zu sein. "Best Doktores mit Goldhänden, Maßarbeit vom Feinsten", schwärmt Lindenberg. Erste Fotos zeigen den Sänger bereits wieder auf dem Crosstrainer und beim Physiotherapeuten.

"Da werden die längsten Flure nach meiner Vorstellung schon wieder zum Bühnenlaufsteg durch die Arenen - und ab geht's mit der neuen Turbo-Kugel im Knie. The show must go on", erzählt der Sänger weiter, der schon wieder fleißig an neuen Projekten für das kommende Jahr arbeitet.

Dr. Humpelberg: "Jetzt is mal n Knie el kaputto"

In seinem Instagram-Post Anfang September hatte Lindenberg verraten, dass er die Ursache für sein verletztes Knie vor allem in seinem Beruf sehe: "Ewiges Konditionsgejogge, Bühnenaction ohne Ende, immer wieder auf die Knie knallen, im Liegen singen, Rolle rückwärts. Jetzt is mal n Knie el kaputto."

Er zeigte sich jedoch stets optimistisch, schnell wieder auf die Beine zurückzukehren: "Krieg die Tage n neues eingebaut, zak zak, dann sprintet die Gazelle wieder los über die Bühnen in den Stadien und Arenen. also no Panik - nur im Moment bin ich Dr. Humpelberg", schrieb der Wahl-Hamburger weiter.

Beruflich konnte Lindenberg dieses Jahr dennoch einen großen Erfolg verbuchen. Denn das Duett "Komet" mit Rapper Apache 207 (25) schlug wie ein solcher ein und dominierte die Charts bis in den Sommer hinein. "Yeahhh. Wow. Wer hätte das gedacht...absolut geflasht. Unser 'Komet' ist ein Song über die Unvergänglichkeit, über den Fußabdruck, den wir hinterlassen", wurde er von GfK Entertainment im Juli in einer Pressemitteilung zitiert.