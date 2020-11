Udo Walz 2019 in seinem Salon am Kurfürstendamm

Star-Friseur Udo Walz ist tot. Der 76-Jährige starb am Freitagmittag in Berlin. Das bestätigte sein Ehemann. Walz hatte zahlreiche prominente Kundinnen, darunter die Bundeskanzlerin.

Star-Friseur Udo Walz ist tot. Der gebürtige Waiblinger und Wahlberliner verstarb am Freitagmittag. Das bestätigte sein Ehemann Carsten Thamm-Walz der "Bild"-Zeitung. "Udo ist friedlich um 12 Uhr eingeschlafen." Der beliebte Promi-Coiffeur wurde 76 Jahre alt.

Anfang September wirkte der Friseur im Gespräch mit dem stern noch voller Tatendrang. Trotz seines Alters stand er fast täglich in seinem Salon in Berlin. Zu seinen Kundinnen zählten unter anderen die ehemalige "Tagesthemen"-Moderatorin Sabine Christiansen und Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Die kommt auch zu uns", sagte er stolz.

Walz, der früher gerne und oft Partys in seinem Haus in Berlin veranstaltete, war ruhiger geworden. Seine Diabetes-Erkrankung machte ihm zu schaffen, das Gehen fiel ihm schwer. Seit Ende September war er zudem auf einen Rollstuhl angewiesen. Nach Angaben seines Mannes sei er vor 14 Tagen in ein Koma gefallen, aus dem er nicht wieder aufwachte.

Walz' Karriere begann mit einer Schwindelei

Walz begann seine Karriere als Star-Friseur bereits mit 14 Jahren. Damals machte er ein Praktikum in einem Salon in Stuttgart. Mit 17 zog es ihn in die Schweiz. Walz gab an, auch Französisch zu sprechen und wurde in St. Moritz genommen. Dass seine Sprachkenntnisse geschwindelt waren, spielte bald keine Rolle mehr. Er machte Kundinnen wie Romy Schneider und Marlene Dietrich glücklich, wurde für seine Hochsteckfrisuren bekannt.

1963 zog es den Schwaben nach Berlin. Die Stadt hatte es ihm angetan. Obwohl er eigentlich nach New York wollte, blieb Walz. Er arbeitete fortan auch mit Models zusammen. Machte Frisuren für die Zeitschrift "Brigitte" oder den "Otto"-Katalog. 1985 eröffnete er seinen eigenen Salon am Kurfürstendamm. Walz liebte die Berliner High Society. Der offen schwul lebende Friseur war gern gesehener Partygast.

Mit seinen Auftritten bei "Circus Halligalli" mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf bekam Walz in den vergangenen Jahren bei Jugendlichen einen Bekanntheitsschub. Mit witzigen Telefonstreichen oder als Türsteher verkleidet bewies Walz seinen Humor.