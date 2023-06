Überraschung bei Ed Sheeran Konzert: Sänger spielt selbst als Support-Act

von Laura Stunz Aktuell ist Ed Sheeran im Rahmen seiner "Mathematics"-Tour in Nordamerika unterwegs. Bei einem Konzert in Maryland kam es nun aber zu einem Zwischenfall – statt dem eigentlichen Support-Act stand plötzlich Sheeran selbst auf der Bühne.

Ed Sheeran zählt zu den größten Künstlern der heutigen Zeit. Aktuell ist der Weltstar auf großer Tour, um sein neues Album "Substract" vorzustellen. Nach Auftritten in acht europäischen Metropolen, darunter auch in Berlin, tourt der Sänger gerade durch Nordamerika. Noch bis Ende September kann man ihn bei mehr als 20 Konzerten live erleben bevor die Tour im kalifornischen Inglewood endet.

Normalerweise wird der 32-Jährige von großen Acts der Musikszene begleitet, in Nordamerika unter anderem von "Location"-Sänger Khalid. Doch der konnte bei einem Konzert am Wochenende in Landover im US-Bundesstaat Maryland unverhofft doch nicht auftreten, da er kurz zuvor einen Autounfall gehabt haben soll.

Daraufhin tritt Sheeran spontan selbst früher auf die Bühne – und überrascht seine Fans mit einer Reihe an Extrasongs. Wie "Entertainment Tonight" berichtet, trat der Sänger plötzlich mit seiner Gitarre auf die Bühne, begrüßte das Publikum und erklärte die Umstände. "Er erholt sich gerade und wir wünschen ihm das Beste", sagte er zu den Zuschauern im Stadium, das mehr als 67.000 Sitze hat. Zudem hoffe er, dass die Überraschung für die Zuschauer gelungen sei – auch wenn es nicht das sei, was diese erwartet hätten.

Ed Sheeran: "Normalerweise ist es stockduster wenn ich spiele, jetzt sehe ich endlich mal jeden"

Nach dem 30-minütigen Voract, den er mit Songs seines neuen Albums "Substract" gestaltete, machte Sheeran sich zudem darüber lustig, am helllichten Tag zu spielen. Er sagte: "Normalerweise ist es stockduster wenn ich spiele, jetzt sehe ich endlich mal jeden. Das ist fantastisch." Voract zu sein mache ihm zudem super viel Spaß. Er habe das Gefühl, dass der Haupt-Act immer sehr viel Druck verspüre, da Menschen viel Geld dafür gezahlten haben, um diesen zu sehen. Der Support-Act habe hingegen mehr Leichtigkeit. "Dann handelst du mehr nach dem Motto: 'Lass' uns Spaß haben. Lass' und Songs spielen", erklärte Sheeran.

Zum Schluss merkte der Sänger ironisch an, er habe gedacht, dass es mehr Feuerwerk nach seinem Auftritt geben würde. Bevor er zum Haupt-Act überging und seine Band dafür auf die Bühne holte, sagte er nochmal: "Ich hoffe wirklich, dass es Khalid bald besser geht und dass er uns in Boston unterstützen kann." Die Konzerte in Boston sollen am 30. Juni und 01. Juli im Gillette Stadium in Foxboro stattfinden.

